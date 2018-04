Szépen halad a szavazás a hirtelen benépesült, ukrán határ menti településeken

Huszonkilenc jelölt közül lehet választani az ukrán határ mellett fekvő Kispaládon, melynek szavazóhelyiségébe hiába érkeztünk pár perccel reggel hat után, így sem mi lettünk az első választók. A kelet-magyarországi település nemrégiben azzal került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, vannak olyan lakcímek a faluban, melyekbe akár 100 ukrán-magyar kettős állampolgár is be van jelentve, és bár a postások hatalmas csomagokban hordják a címekre hivatalos értesítőiket, magukat a lakókat szinte sosem látni. A helyiek elmondása szerint ez nem csak az ő falujukban probléma, hanem a környező településeken is. Csak Kispalád 151%-kal növekedett meg 2010 és 2017 között a falu lakóinak száma, 536-ról 1347-re.

Fotó: Halász Júlia

A faluban már 10 óra előtt 10% körül volt a részvételi arány,

ami kevesebb mint száz leadott szavazatot jelent, az egész választókerületben a 11 órás adatok szerint már 25% felett volt a részvétel.

Kispalád a hirtelen jött új lakók mellett az ország egyik leghosszabb szavazólistájával büszkélkedhet: összesen huszonkilenc jelölt közül lehet választani.

Fotó: Halász Júlia

Vasárnap reggel a környező településeken is aktívak voltak a szavazók, a határátkelővel rendelkező Tiszabecsen is 10% körül volt a részvétel. A határátkelőhelyen délelőtt nem tapasztaltuk a forgalom növekedését,



egy ukrán rendszámú autót láttunk, mely a határtól egyenesen a kölcsei szavazóhelyiséghez ment, majd ikszelés után el is indult visszafelé, Kispaládra pedig egy ukrán rendszámú autó érkezett két határon túli magyarral.

Fotó: Halász Júlia

Vasárnap nyitva tart tíz olyan ideiglenes határátkelő is a román-magyar határon, melyek alapvetően csak szombatonként használhatók. Mivel a határon túliak levélben szavazhatnak, így nem tűnik indokoltnak a rendkívüli megnyitás, a TASZ és a Political Capital közérdekűadat-igénylést adott be a kérdés tisztázására. A határnyitás ugyanis csak akkor indokolt, ha a kettős állampolgárnak magyarországi lakcíme is van, mert akkor nem csak listán, de egyéni választókerületi jelöltre is szavazhat.