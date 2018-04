John Oliver ünnepelte Junckert, hogy lediktátorozta Orbánt, felpofozta, és az egészet megúszta

Az HBO Last Week Tonight című műsorában tegnap John Oliver a magyar választással foglalkozott:

Arról beszélt, hogy a nagyon migránsellenes Orbán Viktort nem lenne nagy túlzás diktátornak nevezni, de ahhoz pofa kell, hogy valaki ezt a szemébe is mondja. De ez meg is történt, mondta, és miután bejátszották, ahogy Jean-Claude Juncker lediktátorozta, majd felpofozta a miniszterelnököt. John Oliver szerint bámulatos, hogy ezt az Európai Bizottság elnöke meg merte tenni, és megúszta.

Oliver szerint Orbán annak ellenére, hogy a saját igényeire szabta a választási rendszert, és biztosan nagy győzelemre számíthatott, azért némi ellenzéki ellenállást tapasztalnia kellett a Jobbik és a baloldal részéről.

Az állami pénzt benyelő, majd köddé váló kamupártokat is emlegette, és jót röhögött a Magyar Kétfarkú Kutya Párton is, bejátszva a csirkés interjút. Mondjuk helyreigazít: ez nem igazi csirke, hiszen egy csirke nem azt mondja, hogy „kotkodács”. Persze elmondta, hogy emögött az áll, hogy a közmédia egyszerűen sokáig egyáltalán nem engedett be ellenzéki politikusokat.