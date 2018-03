A Kúria szerint is jogsértő volt, hogy a köztévé nem hívott meg ellenzéki politikusokat a reggeli műsorába

A Nemzeti Választási Bizottság után a Kúria is úgy döntött, hogy jogsértő volt a köztévé, amikor a reggeli műsorába két héten keresztül nem hívott be egyetlen ellenzéki politikust sem, miközben a stúdióban kampányolhattak kormánypárti politikusok és szakértők is, éppen a távol lévő ellenzéket kritizálva.

Azért csak két hétről van szó, mert a köztévé ellen panasszal forduló Jobbik a Ma Reggel 2018. február 28. és március 13-a közötti adásait elemezte és nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A köztévé azzal védekezett, hogy van szerkesztői szabadság, nem muszáj minden témához meghívni mindenkit és egyébként is, akár a meghívott fideszesek, fideszes elemzők vagy a műsorvezető is kifejtheti az ellenzék álláspontját. Amúgy pedig nem egy műsort kellene elemezni, hanem az egész műsorfolyamot, mert a Híradóban például hírt szoktak adni ellenzéki megszólalásokról is.

A Nemzeti Választási Bizottságot mindez nem hatotta meg, kampányidőszakban az esélyegyenlőség be nem tartása miatt jogsértőnek mondták ki a köztévé reggeli műsorát és egymillió forinto bírságot szabtak ki. Ez ellen fellebbezett a köztévé.

A Kúria azt fenntartotta, hogy a köztévé jogsértő volt azzal, hogy ellenzéki politikus nem kaptak lehetőséget a stúdióban. Az ítélet szerint a Ma Reggelben folytatott beszélgetések nem hasonlíthatók össze egy-egy híradós hírrel. És felhívják a figyelmet egy elég fontos dologra: a köztévé „maga sem állította, hogy más pártok képviselői", vagyis a kormánypártokon kivül „megjelentek (vagy meghívást kaptak) a vizsgált időszakban” a reggeli műsorba. Ami sérti a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget megfogalmazó eljárási alapelvet.

Az egymilliós bírságot viszont eltörölték, mert azt az NVB nem indokolta meg kellőképpen.

A Ma Reggelben ma Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt a migrációról, Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár (fideszes jelölt) is szót kapott, hogy bemutassa, milyen nemzetbiztonsági veszélyeket jelentenek a Soros-szervezetek, határon túli témában volt a vendég Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke, szintén fideszes képviselőjelölt, de - hatott az NVB-döntése - meghívták már a stúdióba Volner Jánost, a Jobbik frakcióvezetőjét is, hogy beszéljen arról, miért nincs ellenzéki összefogás. És terrortámadásos megemlékezés volt Brüsszelből és Franciaországból.

A köztévé egyébként esténként most már elkezdett lehetőséget adni az országos listát állító pártoknak, hogy kerek öt percben foglalják össze a programjaikat. A Jobbik szóvivője - aki két év után jutott be így a stúdióba - az öt percet arra használta fel, hogy a leplezetlen kormánypropagandát toló közmédiát szidja végig, amit a műsorvezető némán hallgatott végig, a Momentum pedig Orbán Viktornak tett fel kérdéseket Orbán Ráchelről, Tiborcz Istvánról és Kósa Lajosról.