Zuckerberg saját adataival is visszaéltek, mégis azt állítja, hogy biztonságban vagyunk a Facebookon

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Befejeződött Mark Zuckerberg kétnapos, óriási felhajtással kísért képviselőházi meghallgatása Washingtonban. A Facebook-vezér azt már az előzetes nyilatkozatában elismerte, hogy nem tettek eleget az adatokkal történő visszaélések ellen, de a képviselők így is durván nekimentek, és voltak tényleg látványos alázások is.

A Zuckerberget megforgató amerikai képviselőknek persze voltak belpolitikai céljaik is: a demokraták azzal csesztették, hogy az orosz hátterű kamuprofilok Trump-reklámokat toltak-agyba főbe, míg a republikánusok azon lovagoltak, hogy a Facebook részrehajlóan moderálja a „konzervatív” véleményeket. Az előbbi bizonyított tény, és az utóbbinak is van alapja, de itt közel sem csak az Egyesült Államokról van szó: az is most derült ki például, hogy a magyar választások előtt is töröltek hamis profilokat.

A keddi meghallgatás legnagyobb visszhangot kapó párbeszéde az volt, amikor a demokrata Anna Eshoo megkérdezte tőle, hogy az ő személyes adatait is kiadták-e ártó szándékú „harmadik félnek”.

Amire a végig elég bizonytalan Zuckerberg annyit válaszolt, hogy igen.

Itt valószínűleg a Cambridge Analytica adatszerzésére utal, amelynek következtében 87 millió felhasználó adatait használták fel politikai manipulációra a Trump- és a Brexit-kampányban. Zuckerberg azt mondta, hogy még vizsgálják, volt-e hasonló méretű jogosulatlan adathasználat máshol is.

Végig azt ismételgette, hogy a felhasználók döntik el, kikkel osztják meg az adataikat,

de a képviselők a szemére vetették, hogy sokkal egyértelműbben és közérthetőbben kéne tájékoztatni a használókat arról, hogy mi történhet a legszemélyesebb információikkal.

Azt viszont ő sem tagadta már, hogy „elkerülhetetlen lesz az internetes cégek egyfajta szabályozása”, azt viszont nem volt hajlandó megmondani, hogy mire gondol. (via Reuters)