Kezdenek megtelni az állatárvaházak a hülye túrázók miatt

A Budakeszi Vadaspark szakemberei arra kérik a túrázókat, hogy az áprilistól júniusig tartó időszakban fokozott éberséggel járjanak, hiszen ilyenkor születnek többek között a madárfiókák, a kis sünök és az őzgidák is.

És lehetőleg ne nyúljanak az erdőben talált kisállatokhoz!

Sajnos gyakran előfordul, hogy a természetjárók az anyjuk távollétében simogatják, pátyolgatják vagy akár be is gyűjtik a kisállatokat. Ez pedig akár az állat halálához is vezethet.

A Budakeszi Vadaspark állatgondozói jelenleg egy 4 hetes nyestet, egy 8 hetes mókust és egy 2 hetes vadmalacot nevelnek kézből, akiknek még legalább 2-3 hónapig az anyjuk mellett lett volna a helyük.



Nyestkölyök Fotó: Surányi Linda/Budakeszi Vadaspark

Az őzeknél és a szarvasoknál például az anya csak rövid időre hagyja magára a gidát, emberi beavatkozás (pl. óvatlan simogatás, ölbe vétel) után, az idegen szag miatt előfordulhat, hogy végleg elhagyja kicsinyét, így az éhen hal.



A mókusok az erdők világán túl kifejezetten kedvelik a zsúfoltabb városi környezetet is. De ha emberi közelséget éreznek, a fák aljánál keresnek menedéket és rejtőzködő üzemmódjuk során elesettnek, elhagyatottnak tűnhetnek, ezért sokan megsajnálják őket és segíteni szeretnének rajtuk.

Vadmalac Fotó: Surányi Linda/Budakeszi Vadaspark

A csíkos vadmalacoknál biztosak lehetünk abban, hogy az utódjait harciasan, felbőszülve védő koca mindig a közelükben van, vagyis már csak ezért sem okos dolog megközelíteni, vagy kézbe venni a kicsiket.



Az anyjától elszakított kisállat, főleg ha vadon élő állatról van szó, nem lesz visszaengedhető a természetbe, nem tanulja meg a fajtársaival való kommunikációt, sőt a természetes félelemérzet is elveszik belőle, így pedig könnyebben prédává válhat.

„Az első és legfontosabb szabály, hogy ne nyúljunk az árvának hitt kisállatokhoz, tartsuk tiszteletben a természet rendjét”

– hangsúlyozta Jóba Katalin, a Budakeszi Vadaspark állatgondozója.

Kismókus Fotó: Surányi Linda /Budakeszi Vadaspark

A kisállatok langyos kecsketejet kapnak, de a gondozók szerint megfelelő felkészültség és tudásanyag nélkül a vadállatok kézből nevelése nem lehet sem eredményes, sem kellően megalapozott, sem felelősségteljes. A vadon élő állatok ráadásul sokkal több odafigyelést, törődést, nevelést és türelmet igényelnek a háziállatoknál. Ezért sem jó ötlet begyűjteni őket.