Sallai szerint Hadházy csak eljátszotta, hogy megütötték

Túzokdürgésben, a virágzó növényzet és a bukolikus idill leírásában gazdag novellaszerűségben tagadja Sallai Róbert Benedek, hogy szombaton megütötte volna Hadházy Ákost, az LMP társelnökét. A természeti képek közé rejtetten azt is elárulja, hogy „fel sem merült” benne, hogy lemondjon titkári posztjáról, vagy kilépjen a pártból. „Zárjanak ki, vagy csináljanak amit akarnak, de Hadházy Ákost nem ütöttem meg, és felháborodásom pedig jogos volt, mert hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t és annak minden alapelvét” – írja.

Sallai a párt választási stratégiája körüli konfliktusra utal. Hadházy volt az LMP-n belül a legnagyobb híve annak, hogy a fideszes jelöltek legyőzése érdekében az ellenzék koordináljon, léptesse vissza jelöltjeit az esélyesebb javára. Sallai vele szemben a párt kongresszusi határozatára hivatkozva minden visszalépést ellenzett, és még jogi szakvéleményt is kért arról, hogy perelhetők-e a visszalépő képviselők arra az összegre, amelyet visszalépésükkel a párt elbukik. Az egyéni jelöltek egymillió forint kampánytámogatásra jogosultak, amiről lemondhatnak a pártjuk javára.

Hadházy a választások után azzal vádolta Sallait, hogy ő és Schiffer András fenyegették az LMP visszalépésre készülő jelöltjeit. Mindkét meggyanúsított tagadta ezt. A konfliktus szombaton fajult tettlegességig, a Kunhalmi Ágnes javára visszalépő Kassai Dániel fegyelmi tárgyalásán. A beszámolók szerint Sallai megindult Hadházy felé, és ugyan lefogták, de Hadházy mégis hanyatt esett a székével, és beverte a fejét egy radiátorba.

„Édesapám egy legyintéssel intézi el: »minek kötött bele egy Sallaiba…« Látom, hogy nagy csalódást okoznék neki, ha elmondanám, hogy valójában nem is bántottam, így csak anyukámat nyugtatgatom” – írja Sallai, aki arról is beszámol, hogy a "délutáni verbális lincselés" után este már támogató üzeneteket kapott. „ Egy ideig küldözgetem a »nem is bántottam« válaszüzeneteket, majd abbahagyom, mert tök mindegy mi történt, mindenki feje kialakít egy valóságot, amitől eltéríteni nem lehet” - írja posztjában.