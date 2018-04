Etikai eljárás folyik a Kunhalmi javára visszalépő LMP-képviselőjelölt ellen

Szombaton tárgyalja az LMP belső fóruma Kassai Dániel képviselőjelölt fegyelmi ügyét. Azért indult ellene etikai eljárás, mert a budapesti 15-ös választókerületben visszalépett az MSZP-s Kunhalmi Ágnes javára, aki egyébként be is húzta a körzetet. És ez nem az egyetlen etikai vizsgálat, ilyen folyik Hadházy Ákos időközben lemondott alelnök ellen is.



A konfliktus forrása az, hogy az LMP-ben több korábbi testületi döntés erősítette meg a "sem Orbán, sem Gyurcsány" politikai vonalat, hogy nem közösködnek sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel és a DK-val. A párt egyik erős embere, Sallai Róbert Benedek, aki, az elnökség titkára és a különutasság híve, emiatt folyamatos konfliktusokba került azzal a Hadházyval, aki a Fidesz leváltásának érdekében sokkal inkább hajladónak tűnt a megyezésra a baloldali pártokkal és a Jobbikkal is. Sallai még azzal is megpróbálkozott, hogy Hadházy magánakciójának állítsa be a tárgyalásokat a koordinációról, jóelehet a témában az elnökség is támogató döntést hozott.

Nem csökken a harc Hadházy és Schiffer András, a párt exelnöke, Sallai ismert szövetségese között sem. Előbbi egy interjúban azt állította, hogy Schiffer azzal fenyegette meg a visszalépést fontolgató jelölteket, hogy a párt ez esetben beperelheti őket a kapott állami támogatás visszafizettetése miatt. Utóbbi ezt a 444-nek nyilatkozva szemenszedett hazugságnak nevezte, bár annyi kiderült, hogy az ügyvédi irodájának egy ügyvédje valóban adott egy olyan szakvéleményt, ami szerint perelhetők lennének a visszalépők. Hadházy most a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról beszélt, hogy Schiffer szerinte „shortolta a választásokat”, vagyis eleve arra játszott, hogy nem nyerhet az ellenzék. Sallai Kassai visszalépése után olyan határozati javaslatot vitt az elnökség elé, ami az emlegetett polgári perről szólt, a testület leszavazta. (via mno.hu)