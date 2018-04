Képviselő lett a Párbeszéd politikusa, akit Kövér László 2017-ben ÖRÖKRE kitiltott a Parlamentből

Tordai Bence a most véget érő parlamenti ciklusban csak a Párbeszéd szóvivője volt, viszont a párt listáján elöl szerepelt, ezért képviselő lehet a következő parlamentben. Kérdés, ez mennyire megy majd simán, miután Kövér László parlamenti házmester 2017-ben örökre kitiltotta Tordait a Parlamentből, illetve a Képviselői Irodaházból, mivel nem képviselőként vett részt egy akcióban Orbán Viktor irodájánál.

Akkor a Párbeszéd tagjai olyan cetliket ragasztottak ki Orbán dolgozószobájának ajtajára, mint hogy "Putyin-csicska" vagy hazaáruló. És mivel nem képviselőként tette mindezt, Kövér örökre kitiltotta.

Mint most kiderült, a tiltás még él, hiába került be Tordai a parlamentbe: kedden nem jutott be a Képviselői Irodaházba, ahol éppen frakcióülés zajlott az MSZP-P politikusainak részvételével. Tordai a Facebookon arról írt, hogy ha majd képviselőként menne a parlamentbe, akkor "vége a dacoskodásnak, és győz az emberek akarata Kövéré felett." Az Index is arról ír, hogy Kövér tiltása nyilván alkotmányellenes lenne, ha már egy beiktatott parlamenti képviselőre vonatkozna. Meglátjuk, május elején alakul majd meg az új parlament.