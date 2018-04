Tom Hanks és Klaniczay Gábor az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia új tagjai között

Klaniczay Gábor egyetemi tanárt, az egyetem Középkortudományi Tanszékének alapító tagját az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagjává választották - közölte a CEU.

Az American Academy of Arts and Sciences 1780-ban jött létre, és azóta olyan tagjai voltak, mint Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Darwin, Einstein, Milton Friedman és Martin Luther King. Az idén megválasztott tagok között van Ta-Nehisi Coates sztárpublicista, Tom Hanks színész és az amerikai legfelsőbb bíróság bírája, Sonia M. Sotomayor. Klaniczay egyike a 20 országból származó 36 tiszteletbeli nemzetközi tagnak, akik között szerepel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Johanna Mappes ökológus és Ariane Mnouchkine korszakos színházi alkotó.

„A CEU számára hatalmas öröm, hogy kollégánkat, Klaniczay Gábort ilyen megtiszteltetés érte” - monda Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora.

A történészt itthon az a megtiszteltetés érte, hogy bekerült az Orbán Viktor által is helyeselt, Soros-zsoldosokat listázó Figyelő-cikkbe.