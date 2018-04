Orbán a Figyelő-listáról: A sajtó munkásait kifejezetten bíztatom, hogy fedjenek fel, leplezzenek le minél több hálózatot

"Jó kedvvel ülök itt és boldog vagyok," mondta a kétharmados választási győzelmet értékelve Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában péntek reggel. A miniszterelnök hozzátette:

hogy sok egyéni akaratból egy közös döntés születik. Győztesként könnyű dolguk van, mondta, a vesztesek felé megértéssel kell fordulni.

A második hete tartó összellenzéki tüntetésről Orbán kijelentette, hogy

"most is és mindig is arra törekedtem, hogy a 3/3-adot szolgáljam, az ő érdekeiket is szolgáljam,"