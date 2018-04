Soros alapítványa elhagyja Budapestet

A Presse arról ír, hogy a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) bezárja budapesti irodáját, és Berlinbe költözik. Az osztrák lap szerint a hírt Patrick Gaspard, az OSI elnöke jelentette be csütörtökön.

Úgy tudjuk, hogy az OSI augusztus 31-én szüntetné meg a magyar iroda tevékenységét, így már a nyáron lezajlana a költözés. Mielőtt teljesen áttelepülnének Berlinbe, Bécsben hoznának létre egy ideiglenes irodát.



A budapesti iroda a Nyílt Társadalom Alapítványok egyik regionális központja, a más országokba jutó támogatásokat is itt osztották el. Az iroda 100 munkatársának 60 százaléka magyar.

A kormány által januárban bejelentett STOP SOROS-törvénycsomag jelenlegi formájában az OSI-t is hátrányosan érintené, mivel a külföldről érkező támogatások után 25 százalékos illeték megfizetésére kötelezné a szervezetet. A törvény alapján a hatálya alá eső szervezeteknek a belügyminisztertől kell engedélyt kérniük a működéshez. Az engedélyezéshez a miniszter kérheti a titkosszolgálatoktól a nemzetbiztonsági kockázati tényezők vizsgálatát, vagyis átvilágítanák a szervezeteket.



Aki a belügyminiszter engedélye nélkül folytatja a tevékenységét, attól elveszik az adószámát, ami gyakorlatilag ellehetetleníti bármilyen civil szervezet működését.



Mivel a Fidesz kétharmadot szerzett, a kormánytöbbség meg tudja szavazni a javaslat nemzetbiztonsági törvényt érintő, kétharmados pontjait is. A választások után Rogán Antal propagandaminiszter arról beszélt, hogy „a javaslatot nem kiüresíteni, hanem bővíteni kell”.

A Nyílt Társadalom Alapítványok 1984 óta működött Magyarországon. Az alapító Soros György ekkor hozta létre a Magyar Soros Alapítványt, ami ösztöndíjakat tudott nyújtani magyarok számára, akik így lehetőséget kaptak külföldi utazásokra és tanulmányokra, köztük több Fidesz-alapítónak, így Orbán Viktornak is. Az OSI ösztöndíjával eddig több mint 2100 magyar diák tanult a CEU-n.



A szintén Soros György által alapított Közép-Európai Egyetem, azaz a CEU esetében is felmerült, hogy a tavaly a kifejezetten a CEU ellen elfogadott felsőoktatásitörvény-módosítás és a kormány részéről folyamatos kommunikációs támadások miatt szintén új helyet keresnek maguknak. A Figyelő Soros-listájára is felkerült a CEU szinte összes tanára. A lista megjelenése után az OSI a munkatársai biztonságát féltve, eltávolította honlapjáról budapesti irodája dolgozóinak névsorát és elérhetőségeiket.

Az egyetem a tervek szerint 2019-ra új campust nyit Bécsben, és ezt sokan tervezett költözés előszeleként értékelik. A CEU egyébként rengeteg szabadon látogatható kurzust kínál más magyar egyetemek diákjainak is, és ezeken az órákon a diákok sokszor többszörösen díjazott előadóktól tanulhatnak. Ezen kívül az intézmény könyvtára is szabadon látogatható, és történelem valamint társadalomtudományok terén nincs is ennél naprakészebb és jobban felszerelt könyvár Magyarországon.