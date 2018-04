Varga Mihály miniszter marad és járulékcsökkentésről beszélt

Reggel a közrádiós igehirdetésen Orbán már bejelentette, hogy Varga Mihály marad a nemzetgazdasági miniszter, aztán az érintett a Magyar Bankszövetség éves testületi ülésén maga is megerősítette, hogy a kormányfő felkérte a munka folytatására, egyben a gazdasági kabinet vezetésére.

Varga ezután közölte, hogy a cél a jelenlegi 72 százalékról a ciklus végére 60 százalékra csökkenteni az államadósságot, valamint az is, hogy a régiós versenytársaknál alacsonyabb szintre csökkenjenek a bérekre rakódó közterhek.

Azok az idők már elmúltak, amikor az Orbán-kormány háborút indított a bankok ellen, az is igaz, hogy mostanra a kormányközeli érdekeltségek is is nőttek. Azt, hogy már szent a béke, jelzi Patai Mihálynak, a Magyar Bankszövetség elnökének beszámolja is. A bankszövetség még a kormánynál is optimistább, 4,5 százalékos GDP-bővülést vár idén. Kifejtette, 2017-ben a magyar bankrendszer kiemelkedő, 600 milliárd forintot meghaladó adózás utáni nyereséget ért el, hosszabb távon azonban - már 2018-ban is -, szektorszinten az 1 milliárd euró, 300 milliárd forint körül lehet a reálisan elérhető nyereség.

A gazdaságban 2018-ban nem lesz inflációs nyomás, a szövetség a következő időszakban is 310-315 forint/euró árfolyamot vár - közölte Patai. (MTI)