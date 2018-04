Macron Washingtonban győzködte Trumpot, hogy ne rúgja fel az iráni atomalkut

Nagy problémái lehetnek Iránnak, ha folytatja a nukleáris programját - erre figyelmeztette Donald Trump amerikai elnök kedden a perzsa országot. Trump a nap folyamán Emmanuel Macron francia államfővel tárgyalt a Fehér Házban, közös sajtótájékoztatójukon őrültségnek nevezte az Iránnal kötött atommegállapodást, Macron viszont többek között éppen azért érkezett Washingtonba, hogy meggyőzze az amerikai elnököt, ne lépjenek ki az egyezségből.

A Barack Obama elnöklete alatt megkötött megállapodás május 12-én jár le, és Trump már többször fenyegetőzött azzal, hogy nem lesz hajlandó megújítani az egyezséget.

Pénteken Angela Merkel is Washingtonba utazik, szintén azért, hogy meggyőzze Trumpot, az USA ne szálljon ki az alkuból.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha vége az alkunak, és Irán újrakezdi az atomprogramját, Trump kedden azt felelte, hogy nem fognak újrakezdeni semmit, mert ha igen, nagyon komoly problémáik lesznek, nagyobbak mint korábban valaha.

Egy nappal korábban Irán elnöke, Hasszán Rohani közölte, hogy komoly következményei lesznek, ha az USA kiszáll az egyezségből.

Macron később arról beszélt, hogy nagyon őszinte beszélgetése volt Trummpal, és szerinte elképzelhető egy új megállapodás.

A hamarosan lejáró megállapodás lényege az volt, hogy Irán vállalta, hogy leépíti nukleáris programját, cserébe az országot sújtó gazdasági szankciók feloldásáért. A megállapodást az amerikai kormány mellett az EU, Kína és Oroszország is támogatta. Trump ugyanakkor régóta rendkívül elégedetlen a megállapodással, többek között azért, mert szerinte Irán továbbra is militáns csoportokat támogat a régióban.

A sajtótájékoztató különös közjátéka volt, amikor Trump söprő mozdulattal illette Macron vállát, és közölte, hogy korpát talált ott, és hogy Macronnak tökéletesnek kell lennie. Az angolszász sajtóban már be is indult persze a találgatás, hogy vajon egyáltalán volt-e bármi a francia elnök zakóján, vagy Trump csak sajátos kommunikációs trükkjeinek egyikét vetette be.

(via BBC)