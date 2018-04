Macron: Nem fogjuk engedni, hogy az extrém nacionalizmus megrengesse a világot

Emmanuel Macron francia elnök az Egyesült Államokban van hivatalos úton, kedden arról győzködte Donald Trumpot, hogy az amerikai elnök ne rúgja fel az iráni atomalkut, szerdán pedig felszólalt az amerikai kongresszusban, ahol finoman be is szólt neki.



Macron a nacionalizmus és a bezárkózás politikája ellen beszélt. Azt mondta, ezek ideiglenesen gyógyírt jelentenek a félelmekre, de az ajtó bezárása a világ elől nem állítja meg a változást. “Ez nem csillapítani fogja az állampolgárok félelmét, hanem éppen feltüzelni” - mondta.

Hozzátette, nem fogják engedni, hogy az extrém nacionalizmus megrengesse a világot, amely nagyobb jólétben reménykedik.

Macron ugyan a beszédében hangsúlyozta, hogy erős kapcsolatot épített ki Trump elnökkel, de mindezekkel valójában óvatosan be is szólt az “Amerika az első” politikát képviselő, és a nemzetközi szervezetekből visszahúzódó Trumpnak. Végül Macron hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok találta fel a multilateralizmust, és most újra meg kell tennie, hogy kialakítsa a XXI. századi világrendet. Az ENSZ és a NATO önmagában ugyanis nem képes fenntartani a stabilitást. (BBC)