Hihetetlen meccsen vertük a lengyeleket

Az első harmadban iskolázott a magyar csapat, a másodikban összeomlott, a harmadikban okosan megtartotta az előnyt és megnyerte a második meccsét is a budapesti világbajnokságon a lengyelek ellen. A kieséstől messzebb kerültünk, a továbbjutás még mindig elérhető.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Komoly tétje voltak a hazai rendezésű jégkorong Divízió 1-es világbajnokságon a lengyelek elleni meccsnek: a kiesés szélére kerül vagy a feljutásért lesz harcban a magyar válogatott.

Az első három meccsünkön papíron a legnehezebb ellenfelekkel játszottunk, nem mi voltunk az esélyesek (1 győzelemmel, 2 vereséggel jöttünk ki ebből). A lengyelekkel szemben jobb sanszaink voltak, de miután hihetetlen keresztbeverések voltak a vébén, és a korábbi meccseink is kiegyensúlyozottak voltak (a legutóbbi vébén 2-0-ra kikaptunk tőlük), esélyesnek itt sem lehetett egyértelműen minősíteni a magyar csapatot.

1. harmad

Ahhoz képest, hogy az első három meccsen pocsék volt a helyzetkihasználásunk, mindössze négy gólt szereztünk összesen, messze a legkevesebbet, álomszerűen kezdődött a meccs. A 30. másodpercben kiállítottak egy lengyelt, az emberelőnyt fél percen belül kihasználta a vébé eddig legjobb magyarja, Sebők (1-0, Sebők, 1. perc).

Sok volt a hiba, de a lengyelek ellen ez sokkal inább belefért, mint a jobb csapatok ellen. A magyar csapat dominált, a lengyelek csak az 5. percben találták el először a magyar kaput. A 7. percben megint leküldtek palánkra lökésért egy keménykedő lengyelt, ezt a két percet megúszták, de a 9. percben Benk bepasszolt egy lecsorgó korongot (2-0, Benk), 10. másodpercen belül üthettünk volna még egyet.

Ekkor nekünk való ellenfélnek tűntek a lengyelek, futószalagon mentek a támadásaink, akár öttel is mehettünk volna. Hátul kisebb problémák voltak, nagyobbak nem, kiállítás nélkül megúsztuk az első 20 percet. Talán azért is, mert sérülés miatt Sofron nem játszott.

2-0 (kapuralövés: 15-7)



2. harmad

Először úgy tűnt, hogy kicsit bent maradtunk az öltözőben, a lengyelek nagyobb elszántsággal kezdtek, beszorítottak minket, három és fél perc után volt csak az első helyzetünk, akkor rögtön kettő is, de nem pörgtünk fel igazán. Mintha nemcsak térfelet, hanem mezt is cseréltek volna a csapatok. A lengyelek lőtték a kapunkat rendesen, öt perc annyiszor találták el a kaput, mint az első harmadban összesen, előbb szépítettek (2-1, Komorski, 25. perc), aztán egyenlítettek, a harmadunkban szabadon korcsolyázó Chmielewski közelében nem volt védőnk, tisztán ellőhette. (2-2, Chmielewski, 32. perc). Mintha elszállt volna a magyar csapatból az erő, kidolgozott helyzetünk alig volt, az első harmadban elől látott kreatívitás eltűnt elől, az agresszivitás elől és hátul is hiányzott, veszítettük a párharcokat és a korongokat. A legösszeszedettebb akkor volt a védekezésünk, amikor a 35. percben először kerültünk emberhátrányba, simán lehoztuk. Pontozás alapján is jogos lett volna a két harmad után a 2-2.

2-2 (kapuralövés a harmadban: 14-18, összesen: 29-25)

3. harmad

Nem kell sokat várni arra, hogy az első harmadban remeklő, vagy a másodikban összeomló magyar csapat jön-e ki. Hári 30. másodpercen belül ütött gólt úgy, hogy a lövése megpattant Erdély vagy a lengyel védő koriján. (3-2, 41. perc, Hári)

Nem jött jól, hogy a korong tenyérbe zárásáért Pozsgait leküldték két percre a 43. percben (egy pillanattal tovább tartotta a kesztyűjében a levegőből leszedett korongot a szabályosnál), de megint nagyon összeszedetten játszottunk emberhátrányban, nekünk volt óriási helyzetünk, amit a lengyelek úgy oldottak meg, hogy a kapuba lökték a magyar támadót.

Fotó: Czagány Balázs/MTI/MTVA

A lengyelek tűntek idegesebbnek, a kihasználatlan emberelőnyük után elcserélték magukat, két percre mi kaptunk előnyt, de ne éltünk vele. Pár pillanattal később egy lengyel elveszítette a fejét, magas bot miatt leküldték. Nagy lehetőség lett volna, ha Pozsgait nem küldik le bottal akasztás miatt szinte rögtön.

A zaklatott kiállításháború döntetlen lett, egyik csapat sem tudott gólt ütni.

Egyenlő állásnál a lengyelek nyomtak, de nekünk is volt helyzetünk, aztán Varga szabálytalankodott feleslegesen, de annál látványosabban, megint hátrányba kerültünk az 52. percben, a lengyel edző időkéréssel próbáltak lenyugtatni az ideges csapatát, ezt a hátrányt is kivédekeztük.

A lengyelek próbáltak támadni, de összeszedett játszottunk, tartottuk az előnyünket. A végén a lengyelek a kapusukat is lehozták, üres kapus gólt szereztünk, de már időn túl ment a kapuba a korong, maradt a 3-2.

Az utolsó harmad elképesztően feszült volt, nagyon sok kiállítással, az elején a legjobbkor lőttük a gólt, a lengyelek próbáltak dominálni, de sokkal kiegyenlítettebb volt az utolsó 20 perc, mint a korábbi kettő.

Ezzel a győzelemmel 6 pontja van Magyarországnak, a kieséstől sokkal távolabb került, a továbbjutásra megőrizte a lehetőséget, ahhoz több eredménynek is össze kell jönnie, de a matematikai esély megvan. Szombaton Nagy-Britannia ellen zárjuk a vébét. Lengyelországnak három pontja van, a szlovénoknak is, de ők eggyel kevesebbet játszottak. Nekünk hat pontunk van, akárcsak Nagy-Britanniának, Olaszországnak és Kazahsztánnak, de utóbbiak eggyel kevesebb meccset játszottak. A csoportból két csapat jut fel az A csoportba, egy esik ki.