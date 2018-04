Magyarország ellene szavazott, de így is betiltották a méhgyilkos növényvédő szerek használatát az EU-ban

Évek óta egyre több tudományos bizonyíték támasztotta alá, hogy a neonikotinoid típusú növényvédő szerek veszélyesek a méhek életére. Pénteken az Európai Unió tagállamai úgy döntöttek, hogy az EU területén gyakorlatilag betiltják e szerek használatát.

Iparági szereplők régóta tiltakoztak a döntés ellen, amit pénteken a Greenpeace Magyarország is üdvözölt. Közleményükben azt írták, hogy csupán négy ország, köztük Magyarország szavazott a tilalom ellen. Mint írják, értesüléseink szerint a tilalom mellett 16 ország szavazott (Ausztria, Ciprus, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Portugália, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovénia), az uniós lakosság túlnyomó többségét, 76,1%-át reprezentálva; ellene szavazott 4 ország (Csehország, Dánia, Magyarország és Románia); 8 ország (Belgium, Bulgária, Finnország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Szlovákia) pedig tartózkodott.

Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance/AFP

A környezetvédő szervezet ezért most azt kéri a magyar kormánytól, hogy ezentúl tartsa tiszteletben a tilalmat, és ne kérjen ki eseti engedélyeket ezen bizonyítottan pusztító szerek hazai használatára.

Mint írják, a bizonyítékok alapján az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) javaslatára 2013-ban az Európai Unió három neonikotinoid: a Bayer-féle imidakloprid és klotianidin, valamint a Syngenta fejlesztette tiametoxám részleges tilalmát vezette be a méhek számára vonzó termények (repce, kukorica, napraforgó) esetén. A mai döntés ezt a korábbi tilalmat terjeszti ki minden szabadföldi felhasználásra, és kizárólag állandó üvegházakban engedélyezi ezen szerek alkalmazását.

A közleményük kitér arra is, hogy Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2018. február végén mutatta be jelentését, mely az említett neonikotinoidok hatásaival foglalkozó, 2013 óta megjelent kutatásokat összegzi. [2] Az uniós hatóság kijelentette: a tanulmányok többsége alátámasztja, hogy ezen szerek károsítják a házi-, a posz- és a vadméheket.

Szintén idén mutatta be szakmai összefoglalóját a neonikotinoidok és más felszívódó növényvédő szerek hatásait vizsgáló nemzetközi tudóscsoport. A témában született 200 tanulmány eredményeit összefoglaló jelentés alapján megállapítható, hogy ezen növényvédő szerek korántsem olyan hatékonyak, mint ahogy azt korábban gondolták – viszont a természetes ökoszisztémákat, a beporzó rovarokat károsító hatásaik miatt indokolt a betiltásuk. A tudósok a tanulmányok alapján továbbá kiemelik, hogy a neontikotinoidok kiválthatóak számos vegyszermentes védekezési móddal is, anélkül hogy ez gazdasági károkat okozna. (via BBC)