Majd pont abban követi az európai divatot Orbán, hogy ne katona legyen a védelmi miniszter, netán egy nőre bízza a feladatot

Lecserélte védelmi miniszterét Orbán Viktor. A kegyvesztett Simicskó István azután került a posztra, hogy Orbán kritizálta a határvédelmi rendszer kiépítésének tempóját, és kirúgta Hende Csabát 2015 szeptemberben.

Korábban nem voltak hírek arról, hogy a miniszterelnök Simicskóval is elégedetlen lenne, bár az is igaz, hogy nem nagyon hívta fel magára a figyelmet pozitív dolgokkal sem a miniszter. Simicskó nem kapta meg azt a lehetőséget, mint Balog Zoltán és Fazekas Sándor, akik maguk jelenthették be, hogy nem lesznek kormánytagok. Úgy tudjuk, a védelmi miniszter meglepődött azon, hogy elvesztette Orbán bizalmát, a folytatásra számított. Állítólag kritikaként megfogalmazódott vele szemben, hogy nem beszél jól angolul, de ez már akkor is így volt, amikor Orbán miniszternek nevezte ki.

Orbánt az új védelmi miniszter kiválasztásánál sem lehet azzal vádolni, hogy követné az európai trendet. Így néz ki a NATO védelmi minisztereinek a tablója, még Simicskóval (március 13-i állapot):

A 29 tagországból 8-ban is nő vezeti a védelmi minisztériumot.

Egy februári NATO-rendezvény. Florence Parli francia, Ursula von der Leyen német, Roberta Pinotti olasz és Maria Dolores de Cospedal Garcia spanyol védelmi miniszter férfi kollégiákkal. Fotó: OLIVIER HOSLET/AFP

Orbán azzal valóban mindenkit meglepett volna, hogy ha éppen ő erre a posztra nevezi ki nőt, miután az előző ciklusban egyetlen női tagja sem volt a kormányának.

Ursula von der Leyen német és Florence Parly francia védelmi miniszter Berlinben. Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

De Orbánnak még így is sikerült váratlant húznia. Most már merőben szokatlan Európa nyugati részében, hogy a hadsereg civil kontrollját katonára bízzák. Márpedig Orbán az elsőszámú katonát, Benkő Tibor vezérkari főnököt öltözteti polgári ruhába, és bízza rá a minisztérium irányítását.



A NATO-ban van katonai múltja, nem is akármilyen az amerikai Jim Mattisnek, az alezredesi rangig jutó, Boszniát és Afganisztánt is megjárt, többszörösen kitüntetett kanadai szikh Harjit Sajjannak, aki rendőrként is szolgált. A horvátoknál szintén egy egykori tábornok, Damir Krstičević a védelmi miniszter, a norvégoknál rövid ideig szolgált alacsonyabb fokozatban szolgált Frank Bakke-Jensen, ahogy a nem NATO-tag Ausztria védelmi minisztere, Mario Kunasek is. De ők jóval leszerelésük után lettek védelmi miniszterek.

Az orbáni megoldáshoz egyetlen nagyon hasonló van csak.

Szlovákiában Robert Fico nevezte ki Peter Gajdost 2016-ban. Ő a vezérkari főnök helyetteseként cserélte az egyenruhát öltönyre. Fico távozása után is ő maradt a védelmi miniszter a Pellegrini-kormányban is.

A 62 éves Benkő Tibor civil szemléletet nem igazán fog tudni vinni a védelmi minisztériumba, világéletében katona volt, a rendszert nem hagyta el rövid időre sem civil kihívás kedvéért, lényegében ránőtt az egyenruha. Gondolkodása - a ritka interjúi alapján is - szögletesen katonás.

Kinevezése viszont azt is jelzi, hogy Orbán nem a honvédséggel volt elégedetlen, hanem a minisztérium vezetésével, Benkő ugyanis - bár ez a nyilvánosságnak valószínűleg fel sem tűnt - 2010 óta vezérkari főnök, vagyis Hende és Simicskó alatt is ő irányította a hadserget. Orbán lényegében kiiktatta a védelmi miniszteri posztot, Benkő tökéletesen végre fogja hajtani az utasításait, politikai innovációi aligha lesznek.

Benkő Tibor

Iskolai végzettségek:

1975-1979 Kossuth Lajos Katonai Főiskola, rakéta és tábori tüzér szak;

1985-1988 Kalinyin Tüzér Akadémia, Leningrád;

2000-2001 Army War College, USA;

2004-2006 Szent István Egyetem, humán erőforrás menedzsment szakértő

2007-2010 ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Hadtudományi Doktori Iskola

Beosztások:

1979-1981 Kiskunhalas, 36. Páncéltörő Tüzérezred, szakaszparancsnok, ütegparancsnok helyettes;

1981-1985 Kiskunhalas, 36. Páncéltörő Tüzérezred, ezred hadműveleti tiszt;

1988-1990 Székesfehérvár, 5. Hadsereg Tüzértörzs, törzstiszt;

1990-1993 Kiskunhalas, 36. Páncéltörő Tüzérdandár, dandárparancsnok-helyettes;

1993-1995 Kiskunhalas, 36. Páncéltörő Tüzérdandár, dandárparancsnok;

1995-2000 Kiskunhalas, 36. Páncéltörő Tüzérezred, ezredparancsnok;

2001-2005 Debrecen, MH 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár, dandárparancsnok;

2005-2006 Székesfehérvár, MH Szárazföldi Parancsnokság, parancsnok I. helyettes;

2006 Székesfehérvár, MH Szárazföldi Parancsnokság, megbízott parancsnok;

2007-2009 MH Összhaderőnemi Parancsnokság, parancsnokhelyettes;

2009-2010 MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnok

2010- Honvéd Vezérkar főnök

Angolul és oroszul is jól beszél az életrajza szerint. Pocakja nincs.

