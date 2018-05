Kanye West szerint az elnökválasztási kampánya olyan lehetne, mint Trumpé, Bernie Sanders elveivel keverve

Kanye West április közepén adott egy 105 perces interjút Charmalange tha Godnak, és a beszélgetés most jelent meg, akkor, amikor Yeezy új számmal jelentkezett. A High Snobiety a beszélgetésből kigyűjtötte a legerősebb idézeteket, ezeket próbáljuk meg visszaadni, már amennyiben lehetséges kibogozni. (Azért a nagy „manipulátor” ebben már közel sem mondott olyan durvákat, mint a TMZ-nek arról, hogy a rabszolgaságról végül is a feketék tehetnek.)

Kanye West a manhattani Trump Towerben 2016. december 13-án. Fotó: John Taggart/dpa/AFP

Arról, hogy mi okozta az összeomlását, azt mondta, túl nagy volt a félelem, a stressz, a kontroll és a manipuláció. Annyi mindennel kellett versenyeznie, miközben a Taylor Swift-jelenet óta a rádiókkal sem volt jó a viszonya (Khaled és Drake dalaival ellentétben a Saint Pablót alig játszották), ráadásul a feleségét is kirabolták Párizsban.

Hogy ezt hogyan kezelte? Munkával, illetve azzal, hogy folyamatosan a saját problémáiról beszélt a körülötte lévőknek, akik gyakran nem voltak felkészülve arra, hogy 45 percen át beszéljenek vele telefonon a gondjairól. „Szóval elég nárcisztikus a saját problémáimról beszélni, felhasználni az ő energiájukat, mintha egy hangszórón keresztül beszélnék” – mondta a rapper. Kanye West – aki mindig szuperhősszinten magabiztos volt – sosem tudott együtt érezni azokkal, akiknek nem volt elég önbizalmuk, de miután kórházba került, ő is visszavett az arcából.

Arról, hogy a divatvilág ellene fordult: „45 percet késtem [egy divatbemutatóról], erre LeBron-oltak engem, tesó. Emlékszel, amikor LeBron elment Miamiba, és megölték meg elégették a mezét meg ilyenek?” Elmesélte, hogy a Madison Square Gardenben 16 ezer embernek streamelt élőben egy számot az iPhone-jával, ami óriási áttörés volt – aztán késett 45 percet, és úgy érezte, „mintha a divatvilág jogot formált volna arra, hogy kimondja, hogy »nigger«, anélkül, hogy tényleg kimondaná”.

Szerinte olyan volt, mint amikor valaki tűzön-vízen át jut fel a csúcsra, „de ha kiállsz a sorból, fiú, megpörkölünk”. Ez őt művészként és érzelmileg is érintette. Azt is mondta, hogy összetört a szíve, amikor el kellett hagynia a Nike-t, de nem hagyták, hogy jogot formáljon a cipőjére, ami a legforróbb cipő a világon, „a Yeezy a legmenőbb márka a világon”.

Szerinte 5-10 év múlva a Yeezy lesz a legnagyobb ruházati szolgáltató.

Arról, hogy visszatért a Twitterre (és hülyeségeket posztol), azt mondta, ki akarja fejezni magát, hogy közöljön néhány áttörést, amit a kórház óta elért. „Nem a helyes dolgot próbálom mondani; csak pontosan azt mondom, amit érzek, szeretetből” – próbálta kifejezni magát. A Jay-Z-vel való összekülönbözése az információból fakad, Kanye ugyanis nagyon ki van éhezve az információra.

Gondolatok Obamáról és Trumpról

Barack Obama volt elnökről azt állította, hogy mielőtt elindult az elnökségért, elmondta Kanyének, hogy ő a kedvence, minden idők legnagyobb művésze, aztán később mégis baromnak nevezte, amikor felment a színpadra Taylor Swift köszönőbeszéde alatt. Kanye szerint személyesen vele kellett volna kommunikálnia az embernek, aki korábban leült vele és az anyjával. Úgy érezte, ő Obama kedvence, hiszen a Touch The Sky szólt a beiktatásán, erre az elnök hirtelen Kendrick Lamart és Jay-Z-t hívta be a Fehér Házba, mintha ők lennének a kedvenc rapperei. „Nincs bajom ezekkel a rapperekkel, de tudod, hogy én vagyok a kedvenced, csak nem vagyok biztonságos. De pont ezért szeretsz! Szóval csak valld be, hogy szeretsz. És közöld a világgal, hogy engem szeretsz! Ne mondd a világnak, hogy egy barom vagyok!” – mondta. Még azt is felhozta Obama ellen, hogy chicagói, és „Chicago a világ gyilkosság-fővárosa”. (A Buzzfeed szerint az, hogy még meg van sértődve Obama 2009-es mondata miatt, válasz lehet arra, miért dörgölőzik Trumphoz.)

Donald Trump elnökről ellenben azt mondta, hogy amikor elindult az elnökségért, érzett valamit. Mint mondta: „Az a tény, hogy nyert, olyan, mintha bebizonyított volna valamit. Bebizonyította, hogy bármi lehetséges Amerikában… az, hogy Donald Trump Amerika elnöke. Nem arról beszélek, hogy mit tett elnökként.”

Donald Trump és Kanye West, a háttérben Jared Kushnerrel és Ivanka Trumppal a Trump toronyban, 2016. december 13-án. Fotó: Drew Angerer/Getty Images

„Emlékszel, amikor azt mondtam, elindulok az elnökválasztáson? Közeli barátaim viccelődtek, csináltak mémeket és hordtak össze mindenféle szart, most meg kb. ó, bebizonyosodott, hogy megtörténhet…” – mondta Kanye, aki tud kapcsolódni ahhoz, ha egy kívülálló be tud szivárogni. „Virgil Abloh a Louis Vuittonnál dolgozik, Trump a Fehér Házban van, eljött az ideje a nem szokványos dolgoknak” – mondta. Magáról azt mondta, nem egy klasszikus gondolkodó, hanem egy nonkonformista, de egyben producer is. A saját programjáról azt mondta, talán olyan lehetne, mint Trump kampánya Bernie Sanders elveivel keverve. „Mindkettőre szükség van.”

A Mark Zuckerberggel való beszélgetéseiből azt szűrte le, hogy ezek a szilícium-völgyi cégvezetők igazából csak ki akarják használni a hozzá hasonlókat, akik nagy dolgokat vittek véghez, de nem segítenek neki az értékelésben.



A legutóbbi menedzseréről, Scooter Braunról azt mondta, ő volt „Kanye West kapudrogja a bizniszhez, és talán a halála a zeneiparnak, ahogy ismerjük”. Szerinte az, hogy egy egész menedzsmenthadsereg intézett helyette mindent, elvette a szabadságát, és így lett egy Paul McCartney-val közös albumból végül egy Rihanna-sláger.



Arról, hogy vett 1,2 km-nyi földet Kaliforniában, azt mondta, közösséget fog építeni, és ő lesz minden idők egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, akkora, amekkora ász volt Howard Hughes a légi társaságoknál vagy Henry Ford az autóiparban. (High Snobiety)