A rendőrség is vizsgálja a Sarkadi Vágta közben történt irtózatos lócsonkítási ügyet

Egyelőre szinte minden részlet homályos vagy kifejezetten ellentmondásos a horrorisztikus sarkadi lósztoriban, aminek az eredménye egy megcsonkított tetem és egy, a neten sűrűn megosztott, borzalmas videó.



Szabó Erzsébet lovasoktató, a ló gazdája és lovasa, aki ezelőtt négyszer indult a Vágtán, egy netre kitett, majd leszedett, de sokak által újra visszarakott videón azt állítja, hogy a Nemzeti Vágta szervezői az állításukkal szemben nem szabályosan altatták el a Sarkadon lábát törő lovát. A szinte sokkos állapotban zokogó nő annál az erdőszéli rögtönzött dögkútnál forgatott, ahol a kórházból való távozása után megtalálta Címert. A lovas legerősebb állítása az, hogy az állatot - az ígéreteket és a szabályokat megszegve - nem elaltatták, hanem fejbelőtték. A ló tetemét emellett borzalmasan megcsonkították.

Az ügyben megkerestem a Vágta szervezőit, akik a következő közleménnyel reagáltak:

A Nemzeti Vágta Szervezőbizottsága megérti a lovas fájdalmát és együttérzését fejezi ki a történtek miatt. Mindazonáltal a sérült ló orvosi kezelése és elszállítása a lótulajdonos képviselőjének hozzájárulásával és jelenlétében, valamint a szabályok betartásával történt. A baleset után az állatorvos azonnal megvizsgálta a sérült lovat, és egyeztetve a lótulajdonos képviselőjével az elaltatás mellett döntött. A szabályos eljárás ilyenkor az, hogy az elaltatott állatot a helyi gyepmesteri telepre szállítják. Ez ebben az esetben is így történt, a lótulajdonos képviselője végig jelen volt a folyamat során és beleegyezett a ló gyepmesteri telepre szállításába, amelynek üzemeltetése a Sarkadi Városgazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozik. A ló tetemét azonban - mielőtt a debreceni székhelyű ATEV Zrt. elszállította volna a gyepmesteri telepről - illetéktelen személyek megcsonkították. A további ilyen esetek elkerülése érdekében az üzemeltető azonnali intézkedéseket vezetett be és intézkedett a lerakóhely kiürítéséről is.