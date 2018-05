Trump szerint saját jogi csapatának tagja gyakorlatilag mindent tévesen mondott a Stormy Daniels-ügyről

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Ház gyepén válaszolt újságíróknak, és itt rögtön elhatárolódni próbált jogi csapatának legújabb tagjától, az egykori New York-i polgármestertől, Rudy Giulianitól. Korábban írtunk mi is arról, hogy Giuliani ahogy munkához látott, nyilatkozatával rögtön bajba keverhette Trumpot.

Az ügy kulcsa Stormy Daniels, a pornószínésznő, akinek Trump személyi ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért. Giuliani a héten azonban olyan állításokat tett erről egy interjúban, melyek ellentmondtak Trump korábbi kijelentéseinek.

Trump pénteken arról beszélt, hogy Giuliani "csak tegnap kezdett", és még meg kell ismernie a tényeket. Majd hozzátette, hogy Giuliani gyakorlatilag mindent rosszul mondott ezzel az üggyel kapcsolatban.

Cohen, akinek az irodáját egy hónapja rohanta le az FBI, azt állítja, hogy saját keretéből fizetett ki 130 ezer dollárt Daniels hallgatásáért cserébe a 2016-os kampány előtt, azért, hogy Trump jó hírnevét megvédje. Trump áprilisban újságíróknak azt mondta, fogalma sem volt a kifizetésről.

Szerdán azonban Giuliani hazai pályán, Sean Hannity Fox News-on futó műsorában mondta azt, hogy a pénz a jogi cégen keresztül ment át, és az elnök később visszafizette azt. Csütörtök reggel egy másik foxos interjúban pedig megerősítette, hogy a kifizetés a 2016-os kampány idején történt.

Pénteken Trump végig azt hangsúlyozta, hogy Giuliani még nincs tisztában a tényekkel, és ez egy nagyon egyszerű ügy, csak rengeteg körülötte a téves információ.

Péntek délután Giuliani is próbált visszatáncolni a kijelentésétől, és közleményében arról beszélt, hogy nem történt meg a kampányfinanszírozási szabályok megsértése. (Hogy az eset miért minősülhet annak, arról itt írtunk részletesebben.) És hogy a kifizetésre azért volt szükség, hogy megóvják a hamis híreszteléstől az elnök családját, és akkor is kifizették volna, ha nem lett volna elnökjelölt. Elmondta azt is, hogy az időzítéssel kapcsolatos megjegyzései nem az elnök ismereteire, hanem a saját ismereteire alapult.

Trump pénteken arról is beszélt, hogy szívesen beszélne az orosz beavatkozási kísérletekben nyomozó különleges ügyésszel, Robert Muellerrel, de elismerte azt is, hogy ügyvédei továbbra sem tanácsolják ezt, majd hozzátette, hogy szerinte maga a vizsgálat egy boszorkányüldözés. (Guardian)