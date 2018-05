Az Uber önvezető autója érzékelhette a gyalogost, de a szoftver úgy 'döntött', hogy nem kanyarodik el

Iparági értesülések szerint elkészült az Uber belső jelentése arról, hogy az önvezető flottájuk egyik autója hogyan gázolhatott halálra egy gyalogost az év elején. És a Verge most arról ír, hogy a jelentést ismerő források szerint az autó szenzorai érzékelték az úttestre lelépő 49 éves Elaine Herzberget, de a szenzorokat felügyelő szoftver 'úgy döntött', hogy nincs szükség kitérésre, és feltehetően hamis pozitívnak minősítette a szenzorok jelzését.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a nő valóban szabálytalanul kelt át az úttesten, ugyanakkor a szakértők abban is egyetértettek, hogy a szenzoroknak érzékelniük kellett volna, hogy ott van. Mint most kiderült, alighanem érzékelték is.

Az autókat irányító számítógépekbe építettek képességet arra, hogy észrevegyék, ha valami tárgy vagy esetleg egy ember kerül az útjukba, de az Uber állítólag annyira alacsonyra szabta ennek a felismerésnek a küszöbét, hogy a biciklijét toló nő láttán sem döntött úgy a rendszer, hogy azonnal elkerülő manőverre lenne szükség. Az Uber önvezető autói ekkor még egy biztonsági sofőrrel működtek, akinek a feladata pont az ilyen kritikus helyzetekben lévő közbelépés lett volna, de a rendőrség által közzétett belső kamerás felvételeken látni, hogy ő éppen lefelé nézett ekkor.

Az Uber a baleset után azonnal leállította az önvezető autók tesztelését, és a közlekedési hatósággal együttműködve zajlik azóta is egy vizsgálat. A sajtó megkeresésére is csak annyit mondtak most, hogy aktívan együttműködnek az amerikai hatóságokkal.

A baleset óta több korábbi tényező is kiderült, melyek arra utaltak, hogy az Uber vezetői döntéseikkel növelhették egy hasonló eset kockázatát. Például a kezdeti két biztonsági sofőrből idővel egy lett. A Reuters pedig márciusban írt arról, az Uber csökkentette a LIDAR-szenzorok számát az önvezető autókon: ezek a szenzorok kulcsfontosságúak az önvezető autókon. Nem sokkal később a Guardian közölt kiszivárgott leveleket, melyekből az derült ki, hogy az Uber vezetősége nagyon szívélyes viszonyt ápolt Arizona állam kormányzójával, Doug Duceyval. Ebben az államban tesztelhette autóit az Uber, és e állam hatóságai voltak hivatottak ellenőrizni, hogy minden rendben van-e.

A baleset óta az Uber több beszállítója is próbálta magát elhatárolni a történtektől: a számítógépes alkatrészeket szállító Nvidia például már március végén az Uber szoftverére mutogatott, a szenzorokat szállító Velodyne szerint pedig nem is lehetett volna technológiájukat éjjel használni.

Herzberg halála ellenére az Uber vezetője, Dara Khosrowshahi kitart amellett, hogy folytatni fogja a vállalat az önvezető autók fejlesztését. Igaz, a New York Times nemrég arról írt, hogy amikor tavaly augusztusban elfoglalta a posztját, még azon gondolkozott, hogy elengedi az egész fejlesztési programot. (Verge)