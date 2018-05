Gerhard Schröder volt a VIP-vendég Putyin beiktatásán

A választások után hétfőn lett Vlagyimir Putyin újra Oroszország vezetője, és az egyik legelőkelőbben kezelt vendég a beiktatási ceremónián az egykori német kancellár, Gerhard Schröder volt.

Schröder az első sorban állt a ceremónia során, és előbb fogott kezett Putyinnal, mint Dmitrij Medvegyev miniszterelnök.

Fotó: Alexei Druzhinin/Sputnik

Ugyan Schröder pártja, a Szociáldemokrata Párt korábban megengedőbb viszonyt ápolt Oroszországgal, de az elmúlt években történtek változások ezen a téren, és a jelenlegi külügyminiszter, a szintén SPD-tag Heiko Mass próbált is távolságtartóbb és kritikusabb viszonyt felvenni a Putyin-vezette országgal.

Nem véletlen, hogy a párt és a német kormány számára is kínos, hogy az egykori német kancellár egy ideje már ennyire nyíltan Putyin zsebében van, a helyettes kormányszóvivő nem is kívánta kommentálni a hétfői beiktatáson történteket. A német kormány álláspontja ezzel szemben az volt, hogy aggasztják őket azok a hírek, melyek szerint sokan sérültek meg a Putyin-ellenes tüntetéseken a hétvégén, illetve sokakat tartóztattak le, köztük fiatalkorúakat is.

Schröder 2005-ben bukta el a kancellári posztot Angela Merkellel szemben, de már kancellárként is sokat tett az Északi Áramlat-vezeték megépítéséért, kevéssel a távozása előtt pedig egymilliárd euró értékű elköteleződést vállalt a gázvezeték megépítéséért, ezt azonban később nem használta fel az ország. Nemsokkal lemondása után az Északi Áramlat igazgatótanácsába került, ide a Gazprom delegálta. Azóta is itt, illetve az orosz állami olajvállalat, a Rosneft igazgatótanácsában tölt be posztot. (Politico)