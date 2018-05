A megbánás nyomát sem mutatják a szexuális zaklatással vádolt hollywoodi ragadozók

Nyolc hónap telt el azóta, hogy kirobbant Hollywood eddigi talán legnagyobb botránya: ekkor jelent meg a cikk a New York Times-ban, melyben több nő, köztük ismert színésznők is azzal vádolták a filmipar egyik legbefolyásosabb emberét, Harvey Weinsteint, hogy szexuálisan zaklatta őket. Az eltelt több mint fél évben, a #MeToo mozgalom eredményeképpen azóta számos bálvány ledőlt, és sok év, és sok nekifutás után végre pont került a Bill Cosby-ügy végére is. A megvádolt férfiak bűnlajstroma nagyon különböző volt, egyesek kolléganőik seggét markolászták, mások viszont konkrét nemi erőszakot követtek el. Igazi megbánás, vezeklés a legtöbb ügyben azóta sem tapasztalható, sőt,

a megvádolt férfiak közül sokan már - ha óvatosan, finoman tapogatózva is - visszatérésüket készítik elő.

Hisz benne, hogy megbocsátanak neki

Harvey Weinstein zaklatási ügyeit a londoni, a New York-i és a Los Angeles-i rendőrség is vizsgálja, a New York-i nyomozás hamarosan le is zárul, vádemelés várható. A producer ennek ellenére eddig inkább arrogáns, mint őszinte megbánást tükröző közleményeket adott ki. Azután, hogy 2017 októberében megjelent az első cikk, Weinstein a New York Times-hoz eljuttatott nyilatkozatában a történteket azzal magyarázta, hogy karrierje kezdetén, a hatvanas-hetvenes években teljesen mások voltak a szokások, de ma már tudja, hogy ezt nem használhatja kifogásként.„Nagyon tisztelek minden nőt, és sajnálom, ami történt” - állt a közleményben. Ugyanakkor, mint később kiderült,

már ekkor mozgósítani kezdte ügyvédjeit, hogy nézzék meg, a cikk mely részleteiért perelhetnék be az újságot.



Az is kiderült, hogy mielőtt kirúgták saját cégétől, a Miramaxtól, emailt küldött körbe Hollywood nagykutyáinak, melyben azt írta, „kétségbeesve” kéri a segítségüket, és hogy támogassák ebben a nehéz helyzetben. A Variety akkor arról írt, amikor kirúgása előtt belső vizsgálat indult ellene, minden eszközzel igyekezett megfélemlíteni cége munkatársait,. A New York Times cikkének megjelenése után azt ígérte, megpróbál jobb emberré válni, és egy időre elvonul a világ szeme elől.

Azóta valóban gyakran látni egy arizonai rehabilitációs centrum környékén, ahol szexfüggőségét és dühkezelési problémáit kezelik. Legalábbis papíron, mert a terápia alapja az lenne, hogy az intézményben lakjon, és csak azután hagyja el a centrumot, és járjon ki külső helyszíneken folytatott kezelésekre, hogy jelentős fejlődés figyelhető meg az állapotában. Ehhez képest úgy tűnik, a producer ki- bejárkál a központba, több időt tölt a terápiás intézmény környékén, mint magában az épületkomplexumban, és ahelyett, hogy szikrányi bűnbánatot tanúsítana, gyomorforgató közleményekben próbálja hitelteleníteni a nőket, akik beszélni mernek arról, amit velük tett.

Fotó: KEVORK DJANSEZIAN/AFP

Miután Salma Hayek kiállt, és azt mondta, Weinstein azzal fenyegette, hogy megöli, szóvivőjével, Holly Bairddel üzente meg, hogy a színésznő vádjai nem állnak meg, és a dolgok nem pont úgy történtek, ahogy Hayek mondja. És különben is, akik tanúi voltak ezeknek az eseményeknek, teljesen máshogy látják a történteket. Rose MacGowant, aki azt állítja, kétszer is megerőszakolta, azzal vádolta, arcátlan hazugság, amit állít, majd amikor Uma Thurman is előállt, és részletesen elmesélte, hogyan mászott rá Weinstein, a producer egy egészen meglepő közleményt adott ki. Ebben rengeteg kép látható, amelyek Weinstein szerint azt mutatják, milyen jó és baráti volt a kapcsolata a színésznővel. A közleményben szó esik arról is, hogy bár a megfogalmazott vádak nem igazak, de valóban volt egy olyan eset 25 évvel ezelőtt Angliában, hogy a producer „miután kicsit flörtöltek Párizsban, félreértette a Thurman által adott jeleket”. Erről azt írta, nagyon sajnálja, és bocsánatot kér érte, ugyanakkor a zaklatási vádakat teljes mértékben elutasítja.



Szintén nem tanúskodik megbánásról, hogy februárban Jennifer Lawrence és Meryl Streep személyét kívánta felhasználni ahhoz, hogy ejtsék az ellene felhozott vádakat. A két színésznő korábbi nyilakozatait, melyekben arról beszéltek, hogy bár sokszor dolgoztak Weinstennel, őket sosem zaklatta, a a producer ügyvédjei arra akarták használni, hogy a bíróságot meggyőzzék, hogy Weinstein nem az a férfi, akinek be akarják állítani. Az eset miatt végül Weistein újra bocsánatot kért egy újabb szerencsétlen közlemény formájában.

Legutóbb Piers Morgan mesélte, hogy legalább egy órát beszélgetett a producerrel az arizonai rehab-centrumban. Az ellentmondásos brit műsorvezető szerint

a férfi, aki „egy lenyűgöző személyiség”, nagyon „küzd”. Morgan arról is beszélt, Weinstein bízik benne, hogy megbocsátanak neki.

Gomb volt az asztalán, hogy gyorsan be tudja zárni az irodája ajtaját

Magyarországon kevésbé ismert, de Amerikában igazi sztárnak számít Matt Lauer, az NBC csatornától novemberben elbocsátott műsorvezető. A nagyon kedvesnek tartott férfi a reggeli műsor sztárja volt, karrierje 25 éve töretlen volt. Aztán, nagyjából párhuzamosan a Weinstein-üggyel, róla is megjelentek leleplező cikkek, melyekből kiderült, évtizedek óta rendszeresen zaklatta kolléganőit. Visszaélt azzal, hogy hatással lehetett a nők szakmai előrehaladására, és az évek során olyan szinten fejlesztette tökélyre technikáit, hogy több nő vallomása szerint volt egy gomb az asztalán, melynek segítségével gyorsan bezárhatta irodája ajtaját. Lebukása után kirúgták, ekkor ő is közleményt adott ki, melyben azt írta,

a történtek egy része nem igaz, de elég igazság van bennük ahhoz, hogy kellemetlenül érezze, és szégyellje magát.

Lauer azt az utat választotta, amit Weinstein: részben beismerte a vádakat, de azonnal visszatámadt, és azt igyekezett hangsúlyozni, hogy azért az egész nem is annyira úgy volt. A házassága ráment a botrányra, de a Vanity Fair arról ír, a műsorvezető már aktívan dolgozik a visszatérésén.

Talk show-t csinálna a többi zaklatóval

Nála is messzebb menne Charlie Rose, a veterán tévés, akit nyolc nő vádolt meg szexuális zaklatással. A köztévében és a CBS-en is műsort vezető, 76 éves Rose állítólag meztelenül mászkált kolléganői előtt, többeket közülük telefonon is zaklatott. Ezeket a vádakat nem is tagadta, de ahogy Weinstein és Lauer, ő is azt mondta, ezek csak részben igazak, de persze nagyon sajnálja, ha bárkinek kellemetlenséget okozott. Rose-t végül mindkét csatorna elbocsátotta. Most úgy tűnik, az idős férfi is visszavágyik a porondra: egy régi barátját, a Vanity Fair korábbi szerkesztőjét, a The Daily Beast alapítóját, Tina Brownt, hogy segítsen neki létrehozni egy talk show-t, melyben más, a #MeToo-ban szintén érintett (tehát zaklatással vádolt) férfiakkal beszélgetne. A nőtől egy óriási nemet kapott válaszul, de a pletykák most arról szólnak, a Netflix-szel is tárgyal valami hasonló projektről.

Majdnem 100 nő mondja, hogy megerőszakolta őket, szerinte mind hazudnak

Az évtizedeken át zajló zaklatások egyik legdurvább ügye azonban Bill Cosbyé, akit közel 100 nő vádolt meg azzal, hogy megerőszakolta őket. Az esetek többségében ugyanarról a módszerről számoltak be az áldozatok: az Amerika mintaapukájának tartott férfi bedrogozta, majd megerőszakolta őket. A nagyon sokáig húzódó sztoriban április 26-án döntöttek: Cosbyt bűnösnek találták Andrea Constand 2004-es megerőszakolása ügyében. Ítélet júliusban várható, legalább 10 évet kaphat. 2015-ben a New York Magazine címlapján 35 nő névvel és arccal, 36 nő pedig név nélkül szerepelt, akik mind megvádolták Cosbyt, de csak Constand ügyéből lett bűnvádi eljárás. A döntés után a tárgyalóteremben jelen lévő áldozatok sírva ölelkeztek, de Cosby a megbánás legkisebb jelét sem mutatta. A tévés végig ártatlannak vallotta magát, annak ellenére, hogy kiderült, korábban közel 4 millió forintot fizetett a nőnek a hallgatásáért cserébe. Ügyvédjei azzal érveltek, a nő csak még több pénzt akart, és az egészet csak kitalálta.

Fotó: Bastiaan Slabbers/NurPhoto

Cosby mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, de amikor mégis megszólalt, az nem sült el túl jól. Amikor 2014-ben leült az AP riporterével egy beszélgetésre, a végén kijelentette, nem akarja, hogy bárki is lássa a felvételt. Ellenkezése ellenére az interjút nyilvánosságra hozták.

Akárhány évet is kap a most 80 éves férfi, az már biztosra vehető, hogy kora és egészségügyi állapota miatt kivételezett helyzetben lesz a börtönben.