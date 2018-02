Uma Thurman részletesen elmesélte, hogyan mászott rá Weinstein és hogyan ölte meg majdnem Tarantino

A Harvey Weinstein-botrány kitörése óta rengeteg kritika érte Uma Thurman színésznőt amiatt, hogy semmit sem mond az ügyről. Köztudott ugyanis, hogy Thurman milyen szoros kapcsolatban állt a producerrel évtizedek óta. A demokratákat rendszeresen támogató Weinstein egy partin például azzal mutatta be a színésznőt Obama elnöknek, hogy



„miatta tudtam házat venni”.

Thurman volt a főszereplője a Quentin Tarantino által rendezett 1994-es Ponyvaregénynek és a 2003-2004-es Kill Bill-filmeknek, amik Weinsteint híres, gazdag, majd kultikus producerré tették.

A New York Times újságírójának most végre megnyíló Thurman először arról beszélt, hogy milyen borzalmas érzés elképzelnie, hogy Weinstein részben azért tudott megtámadni annyi gyanútlan nőt, mert ő – mármint Thurman – csendben maradt, miután először megtámadta.

A színésznő ezek után elmesélte, hogy amikor 16 évesen Manhattanbe költözött, hogy színészkarriert kezdjen, egy klubban találkozott egy nála majdnem 20 évvel idősebb színésszel, aki, miután felugrottak hozzá egy italra, rávetette magát és megerőszakolta.

Weinsteinnel és akkori feleségével a Pulp Fiction bemutatása után ismerkedett meg személyesen is. Mielőtt a férfi először rányomult volna, szoros szakmai kapcsolat alakult ki közöttük: rengeteget beszélgettek forgatókönyvekről, miközben Weinstein gyakran magasztalta Thurman színészi képességeit, és remek érzékkel javasolt neki hozzáillő rendezőket és filmeket.

„Talán ezért sem vettem észre a figyelmeztető jeleket”

– jegyezte meg a színésznő.

Az első kínos esetre Párizsban került sor, Weinstein hotelszobájában, ahol a férfi fürdőköpenyben jelent meg, hogy egy forgatókönyvről beszélgessenek. „Nem éreztem fenyegetőnek a helyzetet – idézte fel Thurman – inkább azt gondoltam, hogy micsoda csodabogár. Mint egy furcsa, különc nagybácsi.”

A beszélgetés közben Weinstein egyszer csak felpattant és megkérte Thurmant, hogy kövesse. Folyamatosan beszélgetve mentek át több folyosón és előtéren, hogy a színésznő egyszer csak azt vegye észre, hogy a helyiség, ahová a producert követte, egy gőzfürdő-kamra.

„Ott álltam abban a rémes melegben, a teljes fekete bőrszerelésemben: csizma, bőrnadrág, dzseki. Azt mondtam neki: »Ez nevetséges, mit művelsz?« Erre zavart és dühös lett, felpattant és kiszaladt.”

Az első igazán durva támadásra nem sokkal később került sor a férfi londoni hotelszobájában, a Savoyban. Thurman elmondása szerint Weinstein hirtelen lenyomta, megpróbált rámászni, miközben igyekezett előkotorni a péniszét. De nem vetette be minden erejét, és végül nem kényszerítette konkrét aktusra, így Thurman „egy tekergőzve menekülő állat, mondjuk gyík módjára” ki tudott keveredni a helyzetből.

Thurman Londonban a barátnőjénél, Ilona Hermannál, Robert De Niro sminkesénél lakott. Herman lakására másnap óriási sárgarózsacsokor érkezett Weinsteintől, a következő üzenettel az e célra szolgáló cetlin:

„Nagyszerű ösztöneid vannak.”

Weinstein asszisztense ezután úgy hivta föl valami projekt miatt, mintha semmi sem történt volna.

Thurman elhatározta, hogy tiszta vizet önt a pohárba, de már félt, így másnap magával vitte a szállodába Hermant, ahol a bárba beszélt meg találkozót a producerrel. A férfi asszisztensei – akik az ilyen ügyekben minden beszámoló szerint a bűntársai voltak – azonban rávették, hogy hívja föl telefonon Weinsteint, aki esküdözött, hogy félreértés volt az egész, és hogy mennyi közös szakmai terve van, így Thurman végül hajlandó volt fölmenni a lakosztályába.

A színésznő itt arra figyelmeztette, hogy ha másokkal is azt műveli, amit ővele, akkor vége lesz a karrierjének, a hírnevének és a családjának is. A New York Times érdeklődésére az Arizonában éppen terápián lévő Weinstein egyik szóvivője megerősítette, hogy tényleg ilyesmi hangozhatott el azon a beszélgetésen.

Herman, a barátnő úgy emlékezett, hogy Thurman borzalmas állapotban, szinte őrült tekintettel, remegve jött le odaföntről. Hazaérve pedig felidézte, hogy Weinstein megfenyegette, hogy ha beszél az esetről, kisiklatja a karrierjét. A producer ezt az elemet most tagadta. Az eddigi, hasonló sztorikhoz képest viszont valóságos szenzáció, hogy Weinstein elismerte: Thurman egyébként a valóságnak megfelelően idézte föl az egész eseménysort.

„Mr. Weinstein elismeri, hogy rányomult Ms. Thurmanre Angliában, miután félreértette a párizsi reakcióit.”

Thurman azt mondja, innentől – bár a munkakapcsolatuk megmaradt – az ellenségének tekintette Weinsteint, akivel csak ellenőrzött körülmények között volt hajlandó találkozni.

Weinstein később – kivételes módon – bocsánatot kért Thurmantől. De erre a rendező, Quentin Tarantino közbelépése vette rá. 2001-ben, Cannes-ban Tarantino észrevette, hogy Thurman nagyon ideges a producer jelenlétében, ezért megkérdezte, mi baja, Thurman pedig felidézte neki a Londonban történteket, mire Tarantino kérdőre vonta Weinsteint. A bocsánatkérés tényét most Weinstein is megerősítette.

A New York Times cikkének talán legmeglepőbb része az, amikor Thurman felidézte, ezek után miért ment tönkre a kezdetben fantasztikus munkakapcsolata Tarantinóval, aki sokszor nevezte őt a múzsájának.

A Kill Bill kilenc hónapos forgatásának legvégén forgatták le a híres jelenetet, ahol Thurman karaktere egy kék kabrióban elindul, hogy megölje Billt. Thurman elbeszélése szerint egy stábtag megsúgta neki, hogy a kézi váltósból a film kedvéért automatává átbuherált kellékautó nem működik megbízhatóan, a színésznő ezért azt kérte, hogy egy profi kaszkadőr vezessen helyette a jelenetben. (A Times által megkérdezett producerek erre nem emlékeztek.)

Tarantino ekkor meglátogatta a lakókocsijában, a csúszás miatt igen dühösen. Megesküdött neki, hogy az autóval minden rendben van, és amúgy is csak egy egyenes útszakaszon kell majd vezetnie. Az autóval azonban semmi sem volt rendben, és nem egyenes, hanem összevissza kanyargó, homokos úton kellett vezetnie, igen gyorsan, a rendező utasítása szerint legalább 60-70-nel, hogy kellően lobogjon a haja. Thurmannek később 15 éves harcába került megszerezni a kocsi hátuljára erősített kamera felvételét, ami a Times cikkében nézhető meg. Jól látható, ahogy a bizonytalan autó megcsúszik a rossz, kanyargós úton és Thurman egy fának csapódik vele.

Thurman súlyos sérüléseket szenvedett, szétment mindkét térde, és egy ideig csak nyakmerevítővel járhatott. Mikor kijött a kórházból, durván összeveszett Tarantinóval, akit azzal vádolt meg, hogy meg akarta ölni. Miután Thurman közölte, hogy esetleg perelni is fog, a stúdió és Tarantino is megtagadták tőle még a most publikált felvétel átadását is. Csak akkor lettek volna hajlandók megmutatni azt, ha aláírja, hogy az egészségkárosodása miatt nem fog pert indítani.

Innentől kezdve ellenségek lettek a rendezővel. Jóval később Thurman átadta a rendőrségnek az ügyben beszerzett bizonyítékait, hogy ők is gyakoroljanak rá nyomást, hogy adja át a felvételt, amire végül a forgatás után 15 évvel volt hajlandó.

A színésznő még azt is felidézte, hogy a forgatás közben Tarantino két esetben is személyesen kínozta meg őt. Egy jelenetben, ahol a sztori szerint Michael Madsen köpött az arcába, igazából Tarantino köpte le. Egy másikban pedig, amikor elvileg Gogo fojtogatta volna egy lánccal, a rendező saját kezűleg húzta meg a láncot.