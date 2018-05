Csak pár órája lépett hivatalba, máris diplomáciai botrányt okozott Trump berlini nagykövete

Erősen kezdte diplomáciai karrierjét az egykori Fox News-alkalmazott, Donald Trump régi szövetségesének számító Richard Grenell: 24 óráját sem töltött el még nagyköveti állomáshelyén, Berlinben, és rögtön sikerült konfliktust szítania.

Elnökéhez hasonlóan Grenell is a Twittert választotta ehhez felületként, és pár órával azelőtt, hogy Donald Trump bejelentette volna, hogy kilépteti az Egyesült Államokat az Iránnal kötött atomegyezményből, kiposztolta, hogy az Iránban jelenlévő német vállalatoknak azonnal be kell fejezniük ott a tevékenységüket.

Az új nagykövet felszólítása a Bloomberg információi szerint komoly megrökönyödést váltott ki diplomáciai körökben, hiszen nagyon szoros szövetségesekről van szó, és meglehetősen szokatlanul fest, hogy egy szövetséges ország nagykövete arra utasítsa a másik ország vállalatait, hogy hol, illetve hol ne üzleteljenek.

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance/AFP

A kormányzó CDU egyik képviselője, Andrea Nahles például arról beszélt, hogy ugyan nem az ő feladata, hogy a diplomácia magas művészetéből oktasson ki másokat, főleg nem az amerikai nagykövetet, de úgy látja, talán ráférne Grenellre egy kis oktatás ezzel kapcsolatban.

Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy önmagában az új nagykövet szerencsétlen Twitter-posztja még nyilván nem váltott ki volna ekkora felhördülést, sokat számít az is, hogy mindez az amerikai-német diplomáciai kapcsolatok átalakulásának kellős közepén történt. Évtizedek óta Németország az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese volt, de Donald Trump érkeztével a kiszámítható amerikai külpolitikának vége, ez pedig töréseket okoz az eddigi szövetségi poltikában is.

Az egykori washingtoni nagykövet, a Müncheni Biztonsági Konferencia szervezője, Wolfgang Ischinger is arra figyelmeztette Twitteren amerikai kollégáját, hogy az ilyen viselkedéssel csak maga ellen fordíthatja vendéglátó országát.

A német-amerikai viszony legutóbbi fekete foltja az iráni atomalku felmondása volt, aminek megmentése érdekében Angela Merkel is Washingtonba utazott áprilisban, hiába. Trump emellett felvetette Németország kereskedelmi többletét az Egyesült Államokkal szemben, illetve hogy az ország nem költ eleget védelmi költségekre, és kifogásolta az Északi Áramlat építését is. Utalt arra is, hogy extra vámokat vethetnek ki a német luxusautókra.

Arra nem lehet hivatkozni, hogy Grenell ismeretlenül mozogna a diplomácia világában: George W. Bush elnöksége idején az amerikai ENSZ-nagykövetek szóvivőjeként dolgozott.



Személyére már az érkezése előtt felfigyeltek Németországban, hiszen áprilisban, amikor az amerikai-francia-brit koalíció bombázott Szíriában, Grenell arról posztolt Twitteren, hogy Németországnak is csatlakoznia kellett volna az akcióhoz. Ez azonban szintén eltért a szokásos diplomáciai protokolltól, hiszen Németország a második világháború óta nem vesz részt támadó hadműveletekben.