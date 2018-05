A demokratikus értékek védelmét is feladatának nevezte az Egyesült Államok budapesti nagykövetjelöltje

Meghallgatta szerdán az amerikai szenátus David B. Corsteint, Donald Trump budapesti nagykövetjelöltjét. Cornstein a külügyi bizottság előtt tett nyilatkozatában

fontos partnernek

nevezte Magyarországot "a világ egy kihívásokkal teli, változóban lévő régiójában".

Sheila és David Cornstein egy New York-i gálán 2014-ben Fotó: Andrew Toth/AFP

Cornstein felidézte, hogy kicsi a családja, csak négy élő rokona van, de az egyetlen nagyszülője, akit volt alkalma megismerni "magyar nagyanyám, Sarah" volt.

Cornstein nyilatkozatában kiállt az "amerikai és demokratikus" értékek védelme mellett. Mint mondta, "a szólásszabadság, a sajtószabadság és a vallásszabadság olyan értékek, amikből nem lehet és nem szabad engedni". Zsidóként emellett kiemelt feladatának tekinti az antiszemitizmus erősödése elleni harcot. "Nagyon büszke amerikai zsidó vagyok, így fáj és mélyen felkavar, hogy ez a rák még mindig növekszik" - mondta az antiszemitizmusról. Azt is mondta, hogy "szorgosan" fog dolgozni a magyar zsidó szervezetekkel és más vallási közösségekkel azért, hogy a magyar zsidó közösség biztonságban érezhesse magát.

Ennyi finom kritika mellett azért dicsérte is leendő szolgálati helyét. "Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt az ország gazdasága rendkívül jól teljesít" - mondta, külön kiemelve, hogy a társasági adók szintjét 9 százalékra mérsékelték. Cornstein amúgy egykor New York város gazdasági fejlesztési tanácsának alelnöke volt, és ő vezette a New York-i olimpiai pályázatot is. New York a 2012-es játékok rendezési jogát szerette volna megszerezni.

Cornstein meghallgatásának jegyzőkönyve (.pdf) elérhető az amerikai szenátus weboldalán.