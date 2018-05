Trump ügyvédje nem tud róla, hogy egy magyar cég is utalt volna neki tízezer dollárt

Michael Flynn, Michael Cohen és Rick Perry, 2016 decemberében a Trump TowerbenFotó: Drew Angerer/AFP

24 oldalas panasszal fordult egy amerikai szövetségi bíróhoz Michael Cohen ügyvédje azután, hogy Stormy Daniels pornószínésznő jogi képviselője a Trump ügyvédje ellen indított per részeként kedden nyilvánosságra hozott egy listát arról, hogy ki mindenki utalt pénzt Michael Cohen egyik vállalkozásának. Annak, ami 130 ezer dollárt fizetett Danielsnek azért, hogy soha ne beszéljen Trumppal folytatott afférjáról.

A lista legbombasztikusabb állítása az volt, hogy Cohen 2016 őszén, az elnökválasztás hajrájában az amerikai adóparadicsomban, Delaware-ban bejegyzett Essential Consultants félmillió dollárt kapott egy amerikai szankciókkal sújtott orosz oligarchához, a magyar újságolvasók számára se ismeretlen Viktor Vekszelberghez köthető befektetőcégtől. Vekszelberg volt az, aki közvetítőként lépett fel a magyar és az orosz állam között a moszkvai magyar nagykövetség értékesítésekor. Az elég jó biznisz volt, Vekszelberg 21 millió dollárért vette meg az épületet, majd 116 millióért adta tovább az orosz államnak.



A listából az is kiderült, hogy több nagyvállalat is dollárszázezreket utalt Trump személyes ügyvédjének. Cohen jogi képviselője, Stephen Ryan ezeket a kifizetéseket nem vitatja. Vitat azonban számos apróbb, egzotikus tételt a listáról. Például azt, hogy valaki Kenyából 980 dollárt utalt volna Trump ügyvédjének. Ez az egyik gyorsabban ellenőrizhető tétel volt a listáról. A pénzt bizonyos Netanal Cohen és Stav Hayun küldte Michael Cohennek. Mint kiderült, ez a Michael Cohen az El Al légitársaság technikusa, akinek a testvére utalta el egy tartozását. "Nem, soha nem beszélek vagy találkozok Donald Trumppal" - mondta ez a Cohen az NBC Newsnak.

Stephen Ryan azt is vitatja, hogy a történetbe belekeveredett magyar rendezvény- és utazásszervező cég, a Kobe Éva Kft. valaha utalt volna pénzt nekik. A magyar cégnyilvántartási adatok alapján egyszerű családi mikrovállalkozásnak tűnő cég megkeresésünkre először tagadta, hogy tudomása lenne ilyen utalásról, de aztán utánajártak, hogy 2017-ben valóban utaltak egy bizonyos Michael Cohennek, de szerintük az a szingapúri címre bejegyzett illető nem azonos Trump ügyvédjével. A cég kapcsolati hálója alapján valóban úgy tűnik, hogy nincs semmilyen kapcsolat a cég és Cohen, illetve Trump között.

Ryan ezekre az összességében jelentéktelennek tűnő tévedésekre hivatkozva támadta meg most Stormy Daniels ügyvédje, Michael Avenatti listáját. Ugyanakkor tény marad, hogy a leggyanúsabb ügyleteket nem cáfolta, mert nem is cáfolhatta. A Vekszelberghez köthető befektetőcég, a 2017 novemberéig Vekszelberg Renova Groupjának leányvállalataként jegyzett Colombus Nováról pedig időközben kiderült, hogy

a 2016-os elnökválasztási kampány idején több, az amerikai szélsőjobboldalt célzó weboldalt is bejegyzett.

Ezeket az oldalakat - alt-right.com, alternate-right.com, alt-rite.com, stb - két nappal Hillary Clinton egyik augusztusi beszéde után jegyezték be. Azután, amiben kikelt az amerikai szélsőjobboldal szélsőségesen rasszista, antiszemita és szexista propagandája ellen. Az oldalak regisztrációs dokumentumain felbukkan Frederick Intrater neve. Ő Vekszelberg unokatestvére, a bátyja, Andrew a Colombus Nova vezérigazgatója. Vagyis Cohen egy olyan cégtől kapott félmillió dollárt, aminek a jelek szerint köze lehetett az Oroszországhoz köthető 2016-os dezinformációs kampányhoz is. Vagy nem, mert azt egyelőre nem tudni, hogy a Vekszelberg unokatestvére által bejegyzett oldalakat valóban használták-e álhírek terjesztésére. (Via NBC, Gizmodo, New York Times)