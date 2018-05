A Google hátborzongatóan élethű személyi asszisztense minden hívásnál el fogja árulni, hogy egy algoritmus van a vonal végén

A Google idei fejlesztői konferenciájának legnagyobb eseménye egy telefonhívás volt: a Google Assistant Duplex nevű rendszere hívott fel egy fodrászatot időpontegyeztetésre, mindezt annyira gördülékenyen, hogy a fodrászat telefonját kezelő nőnek szemlátomást fogalma sem volt róla, hogy egy algoritmussal beszél.

A szolgáltatás egyelőre nem elérhető a felhasználók számára, a nyáron is csak egy szűk tábor tesztelheti majd élesben a különféle titkári feladatok ellátására alkalmas AI-rendszert, ugyanakkor rögtön kérdésként merült fel, hogy vajon a Google el fogja-e árulni a felhívott feleknek, hogy egy algoritmussal beszélnek.

Ebből a felvetésből számos etikai dilemma következik, és a Verge most arról ír, hogy a Google végül közleményben erősítette meg: lesz szóbeli figyelmeztetés beépítve a rendszerbe. Azaz akármilyen formában is fut ki végül a szolgáltatás a felhasználók számára, a hívások elején biztosan figyelmeztetni fogja a felhívott felet arra, hogy nem ember telefonál most.

Pichai a bemutatón Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

A Duplex nemcsak azért keltett komoly feltűnést, mert hatékonyan volt képes időpontot foglalni a fodrászatba, hanem mert mindezt borzasztóan emberien tette: hümmögött, ööö-ket is mondott, teljesen életszerű párbeszédet produkálva. A Google közleménye kitér arra, hogy értékelik azt a párbeszédet, ami a Duplex bemutatása óta elkezdődött, és a bemutatón csak egy korai demót lehetett látni, a visszajelzések hatására is zajlik még a fejlesztés. (Verge)