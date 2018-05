Kicsi Bogár, Zöld Zsírgombóc és Kalapács Tesó a hétvégén beveszik a kínai mozikat is

Május 11-én mutatják be a kínai mozikban az új Bosszúállók-filmet, a Végtelen háborút. A Marvel filmstúdió legújabb filmje nyugaton is hatalmas kasszasiker volt, jobban kezdett, mint az eddigi rekorderek, azaz a Csillagok háborúja - Ébredő erő és a Halálos iramban 8. A várakozások szerint a Végtelen háború lesz minden idők legnagyobb mozisikere, és ehhez sokat fognak hozzátenni a kínai jegyeladások is.

Kínában pedig nagyon várják a filmek, a kritikák jók, azt írják, ez az eddigi legjobb Marvel-film, és hogy nincs is idő kimenni közben pisilni.

De ahogy az lenni szokott, a kínaiak ehhez a nyugati filmhez is egy kicsit másképp állnak hozzá. A Bosszúállók legtöbb karakterének ugyanis van külön kínai beceneve és gyakran ezen a néven is hivatkoznak rá.

Amerika Kapitányt például Nagymellű Kapitánynak hívják,



Thort Kalapács Testvérnek,

Pókembert Kicsi Bogárnak,

a Vasembert Vas Konzervnek,

Hulkot Zöld Zsírgömböcnek,

a Fekete Özvegyet Özvegy Nővérnek,

Sólyomszemet pedig Kövér Madárkának.

Kínában hagyományosan jól teljesítenek a Marvel-filmek, igaz, nem egynek teljesen átírják a címét és a szereplők neveit is. Így lett például A galaxis őrzőiből Furcsa bolygóközi támadó csoport. A legutóbbi Marvel-film, a Fekete Párduc viszont nem nyerte el a kínai nézők tetszését, mert megbotránkoztak azon, hogy mindenki fekete. (Quartzy)