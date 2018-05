Benkő Tibor megerősítette, hogy Németh Szilárd lesz az államtitkára, azt nem, hogy az ő jelöltje lett volna

„Hitvallásom: hazaszeretet, hivatástudat és elkötelezettség” - így mutatkozott be Benkő Tibor, a honvédelmi miniszteri poszt várományosa a parlament nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi és rendészeti bizottság együttes ülésén. Az ülés elején 15-20 percet kapott arra, hogy elmondja elképzeléseit. Sok konkrétumot ez alatt nem mondott.



Alapadatok: 43 éve katona, tanult az egykori Szovjetunióban, aztán már a rendszerváltás után az Egyesült Államokban. Katonai múltja a szereplésében is érezhető: előre megírt mondatai katonásak, ahogy előadásmódja is, szabályosságot sugallt, nem színezi a mondanivalóját. Ugyanakkor most már leendő kormánytagként politikus is, így a 9. percben szóba is hozta, hogy az illegális migráció mekkora veszélyt jelent, ahogy „az iszlám vallási kultúra mérhetetlen erejű terjedése, különösen annak radikalizálódása” is.

Ami szerint fontos: katonák jobb elhelyezést érdemelnek, ebben jelentős elmaradások vannak, és korszerűbb felszerelésre is szükség van. És a transzatlanti kapcsolatnak továbbra is kiemelet jelentőséget tulajdonít.

Azért vállalta el Orbán Viktor felkérését, mert lehetőséget lát „az oly rég várt, a kornak megfelelő színvonalú katonaság megteremtésére”. Ami azért kényes ügy, mert erre volt már nyolc éve az Orbán-kormánynak, ráadásul ez alatt a nyolc év alatt Benkő Tibor volt a honvédség első számú szakmai irányítója, vezérkari főnökként. Benkő kinevezésével Orbán Viktor azt üzente, hogy korábbi honvédelmi miniszterei nem megfelelően végezték a munkájukat, hiszen a szakmai irányítással ezek szerint a kormányfő elégedett volt, nem bajlódott tovább fideszes politikusok kinevezésével a tárca élére.

Sokszor használt olyan patetikus kijelentéseket, hogy kiemelt feladatának tekinti, hogy a NATO-n belül Magyarország megbecsültségét tovább erősítse, ebben nemcsak teendője, de felelőssége is van a miniszternek.

Politikusként először kapott kérdéseket, a fideszesektől érkezők annyira voltak érdekesek, mint egy parlamenti kormánypárti interpelláció. Az ellenzékiek közül többen érdeklődtek, hogyan valósítja meg a civil kontrollt, aki világ életében katona volt, Kádár-rendszerben ült be utoljára aktív katona a honvédelmi miniszteri székbe.



Pontról pontra végig ment a neki feltett kérdéseken.

Vadai Ágnesnek: hogyan képzeli el a honvédség jövőjét? Ebben a régióban erős, ütőképes honvédséget kell létrehozni. Nem Vadai kérdezte, de Benkő itt mondta el, hogy nem tervezi a sorkatonai szolgálat visszaállítását. Az első vitája is megvolt az őt elsőként kérdező Vadaival arról, hogy neki miért kellene a bíróság elé állított volt katonai hírszerző tábornokoktól elnézést kérnie, hiszen a perük még folyik (Vadai szerint felmentették őket).

Vadainak arra a megjegyzésére, hogy a fejlesztési tervek szerint mindent IS fejleszetni kell, azt válaszolta: „szomorú, hogy az úgynevezett civil kontroll alatt ide jutott a honvédség, hogy szinte az alapoktól kell kezdeni a fejlesztést”. Ez akár az elmúlt 8 év kritikája is lehet. (Volt egy, a fideszes képviselőket megnevetettő, csípósnek szánt megjegyzése, amikor Vadai Ágnes kérdéseire úgy válaszolt, hogy közben a DK-s képviselő kiment a teremből, majd visszajött, emiatt Kocsis Máté elnökként beszólt Vadainak. Benkő azt mondta, ismeri Vadai Ágnest, tudja, hogy akkor is lát és hall mindent, amikor nincs is a teremben.)



Harangozó Tamás visszakérdeztett erre, hogy akkor valóban ilyen lesújtó a véleménye az elmúlt 8 év honvédségi fejlesztéséről is. Benkő erre úgy válaszolt, hogy az új kihívások miatt kell fejleszeteni.

Németh Szilárd lesz-e az államtitkára. „Valóban felreppent ez a hír, valóban ő a jelölt a politikai államtitkári posztra (egy szóval sem mondta, hogy az ő döntése lett volna). Azért tudja elfogadni a személyét, mert ...” itt megszakadt a gondolatmenet. Aztán azzal folytatta, hogy korábban is volt, aki nem politikusként érkezett a miniszteri székbe. „Kevés civil kontrollt láttam, ahol a vezető saját magát kontrollálja. Nem a miniszter egyszemélyben gondoskodik erről, hanem az Országgyűlés, a bizottságok és a kormány együtt”. Később azt mondta, hogy nem a honvédelmi államtitkár vezeti majd a minisztériumot, ezt igyekezett nagyon határozottan mondani.



Kibervédelemről egyébként nem beszélhetett a nyilvánosság előtt.

Soros-zsoldosok utáni munka, ami Vadai szerint a katonai titkosszolgálatok feladata lehet majd. Ilyenről nem hallott, nem is érti a kérdést, hogyan kívánja ellátni ezt a feladatot.

A cigányságról, akik Orbán Viktor miskolci kampánybeszéde szerint bevándorlók, Vadai szerint éppen a honvédség volt eddig az, ahol voltak ösztöndíjprogramok is romáknak. Benkő szerint mindig is fontos kérdésnek tartotta a honvédség, hogy segítsék a cigányság helyzetének a rendezését, így volt, jövőben is így lesz. Miniszterelnöktől is kapott ilyen feladatot, hogy ebben a társdalomban a cigányok megbecsült tagok legyenek, „még a díszelgők között is ott vannak, meg kell nézni”.

Az LMP-s Demeter Mártának. Mit jelent a civil kontroll? Miért feltételezzük, hogy egy volt katona nem tudja azt a kontorollt végrehajtani, ami a feladata. Ezt közgazdász, pedagógus, vegyész el tudja látni, de egy katona nem? Van beszámolási kötelezettsége a miniszternek, eleget tud tenni ennek a feladatnak. (Demeter Márta szerint ő a civil kontrollból írta a diplomáját tudja, mi az.)

Volt azért egy valóban vicces megjegyezése, amikor elkeveredett valahol a Demeter Mártának adott válaszban, Kocsis Máté is próbált segíteni, Demeter Márta is újra szót kapott, hogy tisztázhassa, mire kiváncsi. Benkő arra kérte Demetert, hogy a mikrofonba beszéljen, mert tüzérként kezdte, szakmai ártalom, hogy nem hall jól.

A kérdezúők és Benkő is vissza-visszatért a civil kontroll kérdésre. Nyugat-Európában valóban szokatlan, hogy aktív katonai parancsnokot ültetnek át a honvédelmi miniszteri székbe, bár Kocsis Máté azzal próbálta védeni Orbán döntését, hogy utánanézett és szerinte a NATO-tagok harmadában ez így van. Én teljesen másként számoltam, amikor utánanéztem, valóban van olyan, aki volt hivatásos katona, magasabb vagy alacsonyabb beosztásban, de már jóideje leszerelt és a civil életben is kipróbálta magát kinevezése előtt. A Kocsis Máté által említett NATO-egyharmad a katonai parancsnokok hirtelen miniszteri kinevezéséről biztosan nem igaz.

Senki nem tudja magát kontrollálni, kell külső kontroll - mondta Benkő, majd azzal folytatta, nem igazán érthetően, hogy miért kötötte át így, hogy ő nem kíván vezetni, nem ez a dolga, hogy vezesse a honvédség szakmai szervezetét, arra ott van a vezérkari főnök.

Sajnálja, hogy szagos kiadványnak nevezte a Zrínyi 2026-os programot a honvédség átfogó fejlesztésére Demeter Márta (a képviselő valójában színes-szagosnak nevezte), Benkő szerint az LMP-s képviselő egyáltalán nem ismeri a katonák elképzelését. Ne minősíték, nem szabad mindenre azt mondani, hogy lózung, ismerjék el a pozitív dolgokat is.

Amíg a korrektség működik, addig konstruktív lesz - ígérte a képviselőknek.

Létszámhiány: feltöltöttség 80 százalékos, nem rosszabb, mint a korábbi években, ez a hiány megvolt mindig is a magyar honvédségben, üzente az MSZP-s képviselőknek.

Korom Ferenc az ő jelöltje a vezérkari főnöki posztra, ami az ő miniszteri kinevezésével üresedik majd meg. Németh Szilárdról ezt nem mondta el.

A katonai titkosszolgálatok továbbra is a védelmi minisztérium irányítása alatt maradnak, nem kerül a miniszterelnökhöz közvetlenül. Szél Bernadett is megkérdezte, hogy mi lenne, ha a miniszterelnök utasítást adna cégek megfigyelésére. Ilyenről Benkő szerint eddig nem volt szó.

Amire nem válaszolt: hogyan akarja visszaszorítani az orosz katonai titkosszolgálatok tevénységét Magyarországon.

Vadai ezért ismét visszakérdezett erre. Végzik a munkájukat - mondta a visszakérdezésre Benkő.

Honvédkórház: a lehető legjobb ellátást próbálják biztosítani, a sürgősségi ellátásban csökkenti fogják a várakozási időt. Újra van mammográfiai készülék, április 16-án adták át (hírek szerint tavaly tavasszal romlott el a régi).

Kapott kérdést arról, miért vett a honvédség VÁROSI terepjárókat. Benkő szerint a Suzuki Vitarák beszerzése (550-en vásároltak) a katonák biztonságát szolgálják. Szégyen, hogy a honvédségnek vállalkozókat kell megbíznia, ha szállítani akarja a katonáit, ezért lesznek még járműbeszerzések.

Isten hozta a politika világában - mondta Kocsis Máté a miniszterjelöltnek, amikor Benkő egy mondatát beszéde közben pontosította Demeter Márta (az volt a téma, hogy Benkő szerint Demeter látta már a kidolgozott fejlesztési programot, Demeter szerint ő nem látott ilyet). Benkő azt mondta, hogy valóban furcsa számára, nem így nevelték, hogy valaki közbeszól, miközben beszél, de akkor majd megszokja.

Személyes élmény: hallottam a magyar parlament nagy hallgatóját, a fideszes Bíró Márkot beszélni. Na nem felszólalni, akár csak egy kérdés erejéig és akár csak a bizottságban, ha már az ülésen nem, csak megkért egy operatőrt, hogy ne tegye a széke mögé a kameraállványt, mert nem fér el.

Benkő Tibor kinevezését 6 kormánypárti, 2 ellenszavazattal támogatta a honvédelmi és rendészeti bizottság. A nemzetbiztonsági biztonság 4 igennel, 2 nemmel (Molnár Zsolt kiment a teremből) támogatta Benkőt. Az ellene szavazóknak Benkő azt mondta, hogy lelkük rajta. A nemzetbiztonsági bizottságban már nem tag az éppen Benkő államtitkárának készülő Németh Szilárd.