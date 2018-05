Pintér: Nem Naffa a nemzetbiztonsági kockázat, hanem a kapcsolatai

Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt a kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, valamint a nemzetbiztonsági bizottság együttes ülésén az Országgyûlés Irodaházában 2018. május 14-én Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Hétfőn lezajlott az immáron negyedik ciklusára készülő Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri meghallgatása is, amit Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Mirkóczki Ádám, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnökjelöltje vezettek le.



Pintér a meghallgatás első felében arról beszélt, hogy a következő négy év legnagyobb rendészeti kihívása továbbra is az illegális bevándorlás lesz, de fontos feladat marad a közfoglalkoztatás koordinálása is. Az Orbán-éra közfoglalkoztatása a belügyminiszter szerint akkora sikersztori, hogy más országok is tanulmányozzák a modellt.

Meglepő módon kitért arra, hogy fontos lenne az önkormányzatok rendészeti feladatköreit tágítani az állam rovására, és beszélt az idegenrendészet visszaállításának lehetőségéről és hivatásos állomány életpályamodell befejezéséről is. Méltatta a TEK munkáját.

A HVG tudósítása alapján Pintér elég sok kérdést kapott az ellenzéki képviselőktől, de többet közülük érintettség vagy hatáskör hiányában passzolt. Adott viszont néhány érdekes választ is:

Vízumügyben leginkább hárított: szerinte „nincs vízumbotrány”, a magyar és az amerikai kormány egyszerűen más számokat lát. Nem ért véget még az átvilágítás illetve a felülvizsgálat, jelenleg is zajlik egyeztetés a felek között. Reméli, hogy nem áll vissza a vízumkényszer.

Dicsérte a munkájukat, de azért elismerte, hogy „a TEK gazdasági ügyeiben voltak bűncselekménygyanús dolgok, vizsgálatok folynak.”

„A városligeti ügyben a rendőrség vizsgálódik jelenleg is, kérdés, köz- vagy magánterületen történt-e a dolog” - reagált a Liget Projekt biztonsági őreinek garázdaságára.

„A letelepedési kötvénybizniszt Pintér elmondása szerint három, nemzetközi sztenderdek szerint validált rendszer ellenőrzi” - mondta, de konkrétumokat nem említett.

A parlament alakulóülésén is részt vevő, a nemzetbiztonsági világításon megbukott Zaid Naffa üzletemberrel kapcsolatban elmondta, hogy „nem ijedt meg tőle...”, és nem is az ő személye jelent terrorveszélyt, hanem a „kapcsolatrendszere”.

Szél Bernadett nem fogadta el azt a Pintér által mondott számot, ami szerint 60 ezer ember került át a közmunkából a piacra.



Gaith Pharaon magyarországi tartózkodásai és ingatlanvásárlása ügyében a belügyminiszter azzal próbálta kivágni magát az LMP-s Demeter Mártánál, hogy „az állam döntése az, kiket fogad be az ország, a BM csak ajánlásokat tesz”.

(HVG)