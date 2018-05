Újabb Nemzeti Konzultációt tervez a kormány

Rogán Antal az Igazságügyi Bizottság meghallgatásán jelentette be, hogy a kormány a következő ciklusban tart nemzeti konzultációkat. A következő a demográfiai fordulatról fog szólni. Orbán Viktor nemrég egy rádióinterjúban jelentette be, hogy 20-30 éves megállapodást kötni a magyar nőkkel. A propagandaminiszter hozzátette, hogy az utóbbi konzultációk témáját sem engedik el teljesen, és lesznek kérdések a bevándorlásról is.

A konzultációt most is Rogán minisztériuma szervezi. Ő erre a feladatra úgy tekint, hogy „egyetértési pontokat kell kialakítania a választókkal”. Úgy értékeli, hogy az utóbbi időszakban ezt sikeresen teljesítette.