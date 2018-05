Mellár Tamás megmenti a Párbeszéd-frakciót: beül

„Még nem tudok erre válaszolni, ugyanakkora a valószínűsége, hogy csatlakozom a párbeszedes frakcióhoz, mint annak, hogy nem” – mondta még pénteken a függetlenként a Parlamentbe bejutott Mellár Tamás, amikor arról kérdezték, hogy Bősz Anett kilépése után megmenti-e a Párbeszéd-frakciót. Mellár azt mondta, Karácsony Gergely telefonon kérte meg, hogy csatlakozzon a képviselőcsoporthoz, amit a Liberálisok képviselőjének kilépése után a megszűnés fenyeget. (Mint kiderült, a háttérben egy titkos Molnár–Fodor-egyezség áll.)

Mellár, aki azt ígérte, hogy hétfőre eldönti a kérdést, és közli azt Karácsonnyal, már vasárnap döntést hozott: a Facebookon jelentette be, hogy belép a Párbeszéd párt parlamenti frakciójába.

A döntését azzal indokolta, hogy:

„nem nézhetem tétlenül, hogy az ellenzék egyetlen összefogási kísérlete is meghiúsuljon. Egyesek felelőtlen döntése miatt olyan helyzet alakult ki, amelyben nem maradhatok passzív, hanem tevőlegesen segítenem kell az ellenzéki pártok együttműködését.”

Mint írja, Karácsony Gergely Párbeszéd-elnök politikai nézeteivel alapvetően egyetért, a választási kampányban ezért vállalt szerepet Karácsony miniszterelnök-jelöltségét segítő tanácsadó testületben és az általa összeállított árnyékkormányban.

Mellár Tamás közgazdász beszédet mond az internetadó bevezetése ellen meghirdetett demonstráción a pécsi Széchenyi téren 2014. október 28-án. Fotó: Sóki Tamás/MTI

Mellár azt is írja, hogy a Párbeszéd-frakcióba való belépésével nem veszíti el a függetlenségét, mert: egy olyan szerződést kötött a frakció vezetésével, ami szerint nem vonatkozik rá a frakciófegyelem, tehát továbbra is a saját meggyőződése és lelkiismerete szerint szavazhat, a hozzászólásaiban és a bizottsági munkában is szabad kezet kap, a saját megítélése szerint járhat el, illetve nem leszek semmilyen pártnak sem a tagja.

Mellár azt írja, bár támadhatják a belépés miatt, szerinte „most sokkal fontosabb az ellenzék perspektivikus együttműködésének az előmozdítása”, mint a saját rövid távú érdeke.