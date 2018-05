Kampányt indít a Human Rights Watch, hogy zárják ki a Fideszt a Néppártból

Fotó: Szecsődi Balázs / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Megelégelte a Human Rights Watch jogvédő szervezet, hogy a német kereszténydemokrata párt nem tesz érdemi lépéseket testvérpártja, az emberi jogokat rendre megsértő Fidesszel szemben, ezért kampányba kezd, hogy az Európai Néppárt zárja ki sorából a magyarokat.



A HRW két vezetője blogbejegyzésében arról ír: a néppárti vezetők hallgatása csak bátorítja Orbán Viktort, hogy folytassa elnyomó politikáját, és itt az ideje, hogy a CDU-CSU pártszövetség sarkára álljon, és végre kizárja a Fideszt.

Megállás nélkül folytatnak populista-xenofób kampányokat,

törvényi eszközökkel félemlítenek meg civil szervezeteket, amelyek felhívják a figyelmet a korrupcióra,

sorosoznak,

és újabban a Figyelő kormánylapon keresztül listázzák is az állam ellenségeit.

A HRW említi, hogy a kormány több olyan jogszabályt elfogadott az elmúlt években, amelyek csökkentik a magyarok szabadságérzetét, ezek közül is kiemelik a „külföldi finanszírozású ügynökszervezetekről” szóló törvényt, amelyik orosz mintára listázza a civileket, és felhívják a figyelmet arra is, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány nemrég jelentette be, hogy elhagyja az országot, a magyar parlament pedig épp most készül elfogadni egy újabb hasonló szellemiségű törvényt (a Stop Sorost).

„A CDU és a CSU vezetőinek dönteniük kell: vagy megtűrik a Fidesz visszaéléseit és hagyják, hogy ilyen rezsimek formálódjanak a pártcsaládjukban, vagy elutasítják ezt és kilökik maguk közül az ilyen politikai viselkedést tanúsító pártokat. Kampányunkban arró szólítjuk fel őket, hogy álljanak ki az európai értékek és a demokrácia mellett”

- írja Wenzel Michalski és Philippe Dam, a szervezet két vezetője, akik #ExpelFidesz hashtaggel futnak neki a kampánynak.