Bejrút fölött fotózták le a világ legdrágább vadászgépét

Párszor már leírtam a 444-en, hogy az F–35-ös a világtörténelem legdrágább, mégis, elképzelt feladatára nagyon korlátozottan alkalmas vadászgépe, amely egyrészt túl kevés bombaterhet képes szállítani, másrészt gyengébben repül elődeinél, harmadrészt legnagyobb újítása, a lopakodótechnológiája mostanra már elavultnak számít. De mert észvesztően drága – egy példánya 377 millió dollárba is kerül, a kifejlesztésére pedig ezermilliárd dollárnál is többet költött eddig az Egyesült Államok, egy dologra biztosan jó:

a légi fölény bizonygatására.

Ezért is büszkélkedhetett el hirtelen az izraeli légierő azzal, hogy F–35-ösei két harci bevetésen is részt vettek már Szíria felett, és ezért is hozhatták nyilvánosságra ezt a felvételt:

Az izraeli légierő felvételét az izraeli közszolgálati televízióban hozták nyilvánosságra Fotó: Screenshot

Ezen Bejrút fölött látható az izraeliek F–35-öse. Mivel az iráni atomalku felmondása után Izrael és Irán egyre nyíltabban kerül szembe egymással Szíriában, a kép nyilvánosságra hozatala egyértelmű üzenet Iránnak és szövetségeseinek arról, hogy Izrael légi erejével nem vehetik fel a versenyt. (Via Haaretz)