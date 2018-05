Átadták a Szegedi Vadaspark új elefántházát, ami valamiért úgy néz ki, mint a kambodzsai Angkor

Vasárnap átadták az új elefántházat a Szegedi Vadasparkban. A vadaspark történetének eddigi legnagyobb, 480 millió forintos beruházással, uniós támogatással felépült elefántháza öt állat tartására alkalmas, és valamiért úgy néz ki, mint a kambodzsai Angkor khmer templomváros.



Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Három ázsiai elefánt már be is költözött. Hideg időben az elefántokat a hatméteres belmagasságú belső kifutóban láthatják a vendégek, az épülethez pedig az ország legnagyobb 7 ezer négyzetméteres elefántkifutója kapcsolódik. A tervek szerint később elefánttehenek is érkeznek a Tisza-parti városba, és az állatkert a tenyészprogramba is bekapcsolódik.

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Az elefántházban szarvcsőrű madarak és ázsiai kiskarmú vidrák is várják majd a látogatókat. (MTI)