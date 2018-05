Roman Abramovics Izrealbe költözik

Nem hosszabbították a brit vízumát, ezért sikeresen izraeli állampolgárságért folyamodott Roman Abramovics, az egyik leggazdagabb külföldön élő orosz oligarcha, a Chelsea futballklub tulajdonosa.

Abramovics zsidó származásúként, illetve azért is mert évek óta jelentős összegekkel támogat izraeli projekteket, meg is kapta az állampolgárságot. Ezzel egyébként hirtelen ő lett a leggazdagabb izraeli is.

Abramovics Moszkvában tért be az izraeli nagykövetségre, majd Tel Avivba repül. A britek nem kommentálták, hogy miért nem újították meg vízumkérelmét, de ennek feltehetően köze van a brit-orosz kapcsolatok rohamos romlásához.