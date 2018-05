Ismét a magyar közmédián gúnyolódott a német viccoldal

Május közepén talált egymásra a sok tízmilliárd forintnyi közpénzből fenntartott MTVA és a szatirikus német viccoldal, a Noktara, miután a magyar közmédia híradója teljesen komolyan szemlézte az oldal egyik álhírét arról, hogy egy német várost átneveznek az ott élő bevándorlók miatt Essenről Fastenre (azaz evésről böjtre) tekintettel a muszlimuk szent hónapjára, a Ramadánra.

Az esetről akkor utólag a Noktara is beszámolt, mint írták, bennük is felmerült a kérdés, hogy azok, akik ezért felelősek voltak, vajon annyira korlátoltak, hogy nem ismernek fel egy viccet, vagy pedig nem is akarták felismerni, és tudatosan keverték az álhírt propagandaként a többi hír közé.

És kedden a Noktara friss posztjában ismét a magyar közmédiával gúnyolódik: a világsajtót is bejáró hírt, hogy a Maliból érkező bevándorló, Mamoudou Gassama hogyan mentette meg Franciaországban egy több emelet magasan egy korlátba kapaszkodva lógó gyerek életét, szabták át a magyar állami sajtóviszonyokra.

E szerint az interpretáció szerint az Orbánrádió arról számolt be, hogy különös emberrablás zajlott Párizsban: egy fehér család mit sem sejtve töltötte a délutánját a negyedik emeleti lakásukban, és semmitől sem tartva engedték, hogy kisgyerekük lógjon az erkélyről, amit állítólag nagyon szeret csinálni. Ekkor egy fekete ember bukkant fel a semmiből, és elragadta a gyereket.

Mint írja az Orbánrádió honlapja, a gyermekrabló szerencsére nem juthatott messzire, tettét a közelben állók lefilmezték. Mint kiderült, a sötétbőrű férfi illegális migráns volt Maliból, és most várhatóan ki fogják toloncolni az országból.

A magyar közmédia viszonyaira szabott álhír azzal zárul, hogy Emmanuel Macron arra szólította fel az ország polgárait, hogy mindig figyeljenek oda gyermekeikre, hiszen akár az erkélyen játszva is veszélyeknek lehetnek kitéve.