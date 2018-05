A köztévének egy német viccoldal álhírével sikerült bemutatnia, hogy Németország iszlamizálódik

Az M1 nevű, a törvény szerint közszolgálati tévének számító csatornán 17 órakor lement egy pár perces riport arról, hogy verekedés volt két drezdai befogadóállomáson. (Itt látható 4:12 után.)

A téma, hogy – Magyarországgal ellentétben, ahol köztudottan soha senki sem verekszik – Nyugaton valaki balhézott, annyira lázban tartja a választások után is folyamatosan Európát elözönlő gonosztevőkkel és összeesküvés-elméletekkel ijesztgető közmédiát, hogy a nagy igyekezetben sikerült belevenniük a riportba egy német vicclap álhírét.

A bevallottan szatirikus álhíreket gyártó Noktara cikke arról szól, Essen (ami németül azt is jelenti, hogy „enni”) a ramadán miatt átnevezi magát Fastenre (ami böjtöt is jelent). Erről beszéltek az M1 riportjában, miután megemlítették, hogy „a német befogadóállomáson egyébként tekintettel vannak a muszlimok vallási szokásaira, ramadán idején például éjszaka kétszer is kapnak ételt”.

Ritka, amikor ennyire aktuális a mondás, hogy összenő, ami összetartozik.