A közszolgálati híradó a választás után is rettegésben tartja az országot

Lehet, hogy sok minden történik a világban, de csak egyetlen hírműsor van, ami a lényegre koncentrál és tűpontosan bemutatja a Nyugat pusztulását abból a bástyából, ami nem omlik le soha. Olyan szerencsénk van, hogy ez éppen a magyar közszolgálati televízió.

Van az a közkeletű vélekedés, hogy a választási eredményeket nagyban befolyásolta az adófizetők pénzből működtetett közmédia, mert sokan csak az M1-ről vagy a Kossuth Rádióból szereztek információkat arról, mi zajlik a világban. Egész pontosan: arról szerezhet információt, ami a világban zajlik, a Fidesz szerint.

Az M1 a választások után sem állt le a rettegtettéssel. Szombattól szombatig néztem a köztévét. Nem az egész műsorfolyamot, azt aligha bírná ki bárki (kis dózisban elég csak a BL-meccsek szünetében kapott egyperces kóstoló), hanem csak a mindent összefoglaló fő híradóval, a félnyolcassal mosattam át az agyam. Tudod, mire számíthatsz, ismered a technikát, mégsem hiszed el, ami megy. A harmadik napon azt éreztem, hogy 2050-re előre borítékba rakom a szavazatomat a Pártra ( Európa sajnos addigra már nem lesz), csak legyen vége az apokalipszisnek.

Dolgok, amiket a köztévéből tudtam meg a migránsokról, gondosan válogatott lapszemlék alapján:

Olyan az egész, mint egy elég rossz szappanopera, egy idő után ismerősök lesznek a helyszínek és az emberek.

Svédországban például korábban nagy volt a jólét, most bűnözés van, no gó zónák és kézigránátos támadások, illetve nőket zaklató migránsok.

Németországban antiszemita bevándorlók vannak és erőszakos muszlim diákok.

Ausztriában az alkolhol miatt megvadult, drogos migránsok miatt alkoholtilalmat vezettek be, ott is erőszakosak a muszlim diákok.

Franciaországban szintén antiszemitizmus van a muszlim bevándorlók miatt.

Olaszországot a Földközi-tengerről özönlik el.

Görögországot Törökországból, ráadásul most egy bírósági döntéssel rászabadították a kontinensre a migránsokat.

És bármelyik ország szóba kerül, minden alkalommal van nagy összeállítás arról, amiben megismétlik ezeket, hogy milyen katasztrófális a helyzet, állandóan ismételt jelenetekkel, kendős asszonyokkal, összebújó színesbőrű emberekkel, helyiek alig vannak a képeken, talán már nincsenek is. Elég ehhez egy olyan hír, hogy Franciaországban kiürítettek egy szigetet, mert a buszon állítólag azt mondta egy férfi, hogy rendőr fog ölni. A férfi nem ölt rendőrt, nem is találták meg, de mindegy is, mert már lehetett tolni a francia migránsterrorizmusról összeállított pakkot.

A hét tésztagyúrója

A magyar határnál, de a szerb oldalon várakozó férfi, aki elég sok tésztát gyúrt meg a köztévé fél nyolcas híradójában:

A szerb határnál még esznek, mielőtt nekiindulnak a magyar határzárnak a hétfői híradóban.

Emberünk a magyar határ megrohamozása előtt tészát gyúr szerdán.

Ismerősünk a magyar határ megrohamozása előtt tészát gyúr csütörtökön.

Láttuk már őt korábban is, a magyar határ megrohamozás előtt tészát gyúr szombaton.

Hány percben foglalkoztak a migrációval?

Szombat, április 21.:

Az első 25 percből 13 és fél percben ment a hangulatkeltés. Beszámoltak arról, hogy migránsellenes akvitisták lezártak egy hágót az olasz-francia határon, a körülmények miatt tiltakoznak migránsok Hollandiában, Svédországban kézigrántásos támadások vannak a migránsok megjelenése óta.

Vasárnap, április 22.:

A híradó első nem migráns híre 16 perc és 45 másodperc után jött, az örményországi tüntetésekről, addig szörnyű híreket lehetett hallani Nyugat-Európáról, nem mintha az örményországi ellenzéki tüntetések megnyugtatók lettek volna.

Hétfőn, április 23.:

19 perc 20 másodperc után jött az első nem migránsos hír, az örmény tüntetésekről. Addig ezekről volt szó: a párizsi merényletek fő szervezője, Salah Abdeslam 20 évet kapott, amiért menekülés közben rálőtt rendőrökre, nagy összeállítás a korábbi terrortámadásokról, majd egy megnyugtató hír, miszerint „Fidesz: Magyarország nem mond le a biztonságról”. De közben van rossz hír is, mert rögtön ezután Szijjártó Péter elmondta, hogy az Európai Unió szabad utat enged a bevándorlóknak, és egyre többféle módon akarja ráerőltetni az akartát Magyarországra, az Unió pedig az európaiak védelme helyett Afrika törekvéseit támogatja. De nem volt vége, mert Leszboszon összecsaptak a helyiek a migránsokkal, és már jönnek is a Balkánon, és Merkel is elítélte a migránsok által behozott antiszemitizmust és elég nagy baj van Németországban.

Volt aztán még egy blokk, amikben a honvédelmi miniszter, Simicskó István arról beszélt, hogy a mostani, kihívásokkal teli időszakban a V4 országainak „spirituális értelemben is” példát kell mutatniuk Európa nyugati felének. Kövér László pedig Tallinban, a házelnökök kétnapos találkozóján beszélt arról, hogy Magyarország nem a migrációban, hanem a családok megerősítésében látja a megoldást a demográfiai kihívásokra. Orbán Viktor pedig A szakma sztárja eseményen járt.

Kedd, április 24.

Az első 23 és fél percben a torontói gázolás (amit egy kanadai, de örmény származású férfi követett el, a megszólaló torontói magyarok félnek) európai szabadságharcunk, és a migráció volt a téma. Szijjártó Péter veszélyes tervnek nevezte a Financial Timesban megjelentek, hogy az uniós támogatások nagy részét átcsoportosítanák a régiónkból a válság sújtotta Görögországba és Spanyolországba, a korábban megítélt kifizetéseket pedig feltételekhez kötnék, mint a jogállamiság helyzete és a befogadott menekültek (bocsánat: migránsok) száma. Szijjártó szerint nincs szükség új feltételekre, majd ezen a ponton áttértek arra, hogy csütörtökön éppen a jogállamiság magyarországi helyzetéről lesz szó Brüsszelben. Aztán jött egy lapszemle Kanadából:

Majd a déli határnál mondják el a helyiek, hogy tartanak a migránsoktól, mert nem tudják, hogy kibe mi lakozik, mindenki félti a családját, az unokáit, a gyerekeit, márpedig – mondja a Híradó – erősödhet a migrációs nyomás a Balkánon. Aztán kapcsolták a német tudósítót, aki arról beszélt, hogy bin Laden egykori testőre német állami pénzen él. Kicsit később Kövér László Tallinból üzent ismét, az uniós házelnökök találkozójáról, ő – az előző napohoz hasonlóan – a családok megerősítésében látja Európa jövőjét, és bár ő is támogatta, hogy a zárónyilatkozatban rögzítsék a keresztény kultúrát is, a többség ezt elvetette, mert vallási kérdés, ami kirekeszti az európai polgárok egy részét. Annyira sűrű volt a migránsblokk, hogy a Híradó kifogyott a vágóképekből, és újra bejátszották a francia menekülteket, akik pár perce egy másik hírben ácsorogtak:

Nem elég elégszer megmutatni. Vágókép egy csütörtöki hírhez.

Megint egy vágókép Kövér László tallini látogatásához.

De ebben a híradóban volt egy beszámoló arról is, hogy Áder János köztársasági elnök diákoknak tartott előadást a klímaváltozásról, ami így zárult a Híradóban:

És ott voltak a kis színesek, megteltek a szállodák a hosszú hétvégére, pont Mészáros Lőrinc egerszalóki szállodájában forgattak ehhez.

Szerda, április 25.

19 perc 50 másodpercig sikerült egy ívre felfűzni a migrációt és az unió gonosz ármánykodását. Mindezt azzal a bravúrral, hogy a magyarországi korrupciót bíráló uniós költségvetési bizottság jelentését is azzal magyarázták, hogy a kormány nem akar beengedni migránsokat, politikai támadás folyik Magyarország ellen, aztán jöttek az aggasztók hírek Délről és Nyugatról. (A korrupciós jelentés annál sokkal súlyosabb volt, hogy pusztán migránsozással hárítsák, de az már nem jutott el a kizárólag közmédián élőkhöz.)

Csütörtök, április 26.

A legtöményebb migráns-ránk támadó EU-Európa végveszélyben Híradó, 33 perc 41 másodpercig érezhették a nézők azt, hogy micsoda erők mozdulnak meg Magyarország ellen.

Először is megtörtént, amire a Híradó szerkesztői jó előre trenírozták a nézőket: „Újabb nap, újabb fenyegetés Brüsszelből” felvezetéssel számoltak be arról, hogy megbüntetné Magyarországot a LIBE-bizottság (az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága). Így fordultak rá a témára: „a brüsszeli képviselők szerint veszélyben van a demokrácia, a sajtószabadság, az oktatás szabadsága, a vallásszabadság, a gyülekezés szabadsága, a civil szervezetek szabad működése, és ahogy az várható volt, a bevándorlása kezelése miatt is bírálták többen a magyar kormányt. Szijjártó Péter szerint a jelentés tele van minősített hazugságokkal." És hogy világos legyen a nézők számára, mi van a háttérben, közölte ő is, aztán kormánypártiak képviselők is azt, hogy Magyarország nem lesz bevándorlóország.

Akkora volt a baj, hogy még a Híradó többször is bedobta Soros György nevét, a Fidesz két közleményét is beolvasták, ami arról szól, hogy Brüsszel és a Soros-hálózat továbbra is Magyarországra kényszerítené a migránsokat, a Soros-hálózat szembe megy a magyarok akaratával. Volt hír arról, hogy és Norvégiában is bírálta egy lap Soros tevékenységét, sőt, arról is írtak, hogy a Merkelnek Orbán miatt levelet író értelmiségeik között is sokan Soros emberei, íme egy példa:

Georg Spöttle kimondta a kimondanivalót egy svéd nemi erőszakról szól hírhez fűzött kommentárban:

„Minél több bevándorló jön, a nők annál nagyobb veszélyben vannak”. Aztán a LIBE utáni újabb gumicsontnak bedobják azt is, hogy az EU egy tervezet szerint hozzányúlna a menedékkérelmek elbírálásához, közös irányelveket dolgoznak ki, ami a kormányoldal szerint veszélybe sodorja a magyar déli határzárat.

Ennek alátámasztására újra bejátszottak egy Belgrádban nyilatkozó férfit. Szerdán ezt mondta a Híradó szerint:

„A Magyarországon átvezető út nagyon veszélyes, mert a rendőrség azonnal elfog. Néhányan ezért Bosznia felé mennénk.”



Szerda

Csütörtökön már ezt idézték ugyanettől az embertől: „Nagyon sokan várják, hogy megkönnyítsék az utat számunkra, abban reménykedem én is, hogy a francia elnök és a német kancellár, de az unió más vezetői is vízummentességet vezetnek be, hiszen ezzel milliókat nyernének. Minden fontos európai vezető a szabad határokban hisz.” Addig is próbálkoznak Bosznia és Horvátország felé.



Péntek, április 27.

Egészen tíz percig úgy tűnt, hogy migránsfronton nem történt semmi, a Híradó a 4. Orbán-kormány névsorával nyitott, aztán a koreai csúcstalálkozót hátterezte. Majd kiderült, hogy ezúttal nem az EU-val, hanem Ukrajnában csatázunk, meg a NATO-val is, Magyarország ugyanis megvétózta a miniszteri szintű NATO-Ukrajna megbeszélést, mert az ukránok a magyar kisebbség jogait szűkítik. A 12. perctől fordultunk rá a TÉMÁRA, kicsit messziről, Orbán Viktor fogadta az iraki Tell-Aszkuf város katolikus plébánosát, aki megköszönte a magyar kormány támogatását, és beszámolt arról is, hogy egyre több család költözik vissza. Balog Zoltán erre azt mondta, hogy „jóval kevesebb kerül a családok visszatelepítése, mint az integrálásuk Európába, egyszerre morálisan jó megoldás és gazdaságilag is észszerűbb”.

Aztán már a szokásos menet: „A kormány szerint a határokat kell megvédeni, nem a bevándorlókat”, és újabb támadás a kormány szerint a határvédelem ellen az Európa Tanács szakértői csoportjának jelentése, bár mintha a megszólaló Völner államtitkár maga is unná, hogy Soros, Brüsszel migránsok. Aztán ez a hír jött:

Majd élőben (!) kapcsolták a bécsi tudósítót, aki beszámolt az alkoholtilalomról, korábban elismételték, mennyi gondot okoznak a bevándorlók Bécsben, de az egész migránsblokkot letudta a Híradó 11 perc alatt, utána már jött a dübörgő magyar munkaerőpiacról szóló összeállítás.



Szombat, április 28.

Csak kis elgyengülés volt a pénteki, a vezető hír szombaton már az volt, hogy újabb migrációs hullám indult Európa felé a tengeren és a szárazföldön, egyre több dolguk van a magyar hatóságoknak is a déli határnál. Nagy baj azért nincs itthon: „a környéken élő rendszeresen hallanak elfogásokról, a határőröknek köszönhetően azonban a migránsok nem jutnak be a faluba”. A tudósítás szerint annak ellenére próbálkoznak illegálisan a bevándorlók, hogy „a tranzitzónákban legálisan is beadhatnánk a kérelmüket, ráadásul ennek elbírálását rendezett körülmények között várhatnák meg. Ráadásul a Brüsszelből érkező hírek sem ösztönzik őket arra, hogy végigmenjenek ezen az eljáráson”. És megismétlik újra, hogy a közös menekültügyi tervezet milyen veszélyekkel járna Magyarországra. (A levegőben lógó, a menekültügy szabályozására készített bizottsági javaslatok többsége egyébként szigorítaná a rendszert, de ezekről a magyar kormány sohasem beszél.) Aztán még egy hír, hogy Németországban óriási felhábordást váltott ki, hogy egy algériai, korábban kiutasított, de az országban maradó erőszakos bűnöző börtönbüntetését enyhítették, mert nem tud németül. Vége is, 8 perc 26 másodperc után már Trump és Merkel találkozója volt a téma.



A hét közellensége: Judith Sargentini

Vasárnap a legerősebb migránosos blokk úgy volt felépítve, hogy mutatták az újra nagy számban Európába készülő migránsokat, aztán jött a narratíva, amit ezúttal Bakondi György mondott el, hogy Brüsszel azért támadja Magyarországot, mert a kormány elutasítja a migránsok befogadását.



„Az Unió mind a mai napig, szó szerint a mai napig, azon mesterkedik, azon töpreng és azon dolgozik, hogy egyrészt hogyan tudná rákényszeríteni például Magyarországot arra, hogy álljon be a sorba és fogadjon bevándorlókat, másrészről arra, hogyan lehetne még ebben a parlamenti ciklusban egy irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamatot elindítva az új migrációs rendszert elfogadni.”

És innen már át is vezetik a témát a hét közellenségére, Judith Sargentinire, aki jelentéstervezetet készít Magyarországról az Európai Parlament LIBE-bizottságában. Ezt ugye lehetett tudni előre, azt is, hogy a kormánnyal szemben nagyon kritikus lesz a szöveg, fel kell tehát építeni Sargentini hiteltelenítését. Annyit összefoglalnak a készülő tervezetről, hogy a képviselőasszony szerint Magyarországon sérülnek az alapvető jogok, és azt szeretné, hogy a 7-es cikkely alapján fosszák meg Magyarországot a szavazati jogától. De rögtön jön a fideszes reakció: vádirat készül és nem veszik figyelembe a tételes magyar cáfolatot, az unió migránspárti.

Sargentini a vasárnapi híradóban.

Kedden is szó volt arról, hogy pont a jogállamiság lenne a feltétele a további uniós támogatásoknak, miközben éppen erről készít tervezetet Judith Sargentini, akit így írnak körül: a nyíltan bevándorláspárti politikus, aki maga is korábban elismerte, hogy jól együttműködött Soros Györggyel, számos kritikák fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. Ekkor a köztévé Lomnici Zoltánnal vágott vissza, aki szerint a képviselőnő ugyanazokat a posztraumatikus tünteteket mutatja, mint a hazai ellenzékiek. „Mélyek lehetnek a gyökereket, amik Soros Györgyöt és Sargentinit összekötik” – elemzett Lomnici.

Sargentini, a keddi híradóban

Szerdán Szijjártó Péter beszélt a Sargentini-jelentésről, ami másnap kerül napirendre, szerinte válogatott hazugságok vannak benne. Megint elhangzott az eposzi jelzője: a nyíltan bevándorláspárti politikus, aki maga is korábban elismerte, hogy jól együttműködött Soros Györggyel. A kritikái között azt sorolták fel, hogy Magyarországon korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét, romlott a szólás- és sajtószabadság helyzete is és támadást indítottak a civil társadalom ellen. Megint Lomnici Zoltánt küldték rá, szerinte „a közelt-keleti és afrikai diktatúrák jellemzőit sorolja fel Sargentini asszony, tételesen hazugás az összes megállapítása, egyfajta villámháború folyik Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen”.

Sargentini, a szerdai híradóban

Csütörtökön azt lehetett megtudni róla az eddigieken felül, hogy valóban keményen bírálta a magyar kormányt, de Sargentini Soros György egyik legszorosabb szövetségese Brüsszelben, és neki is az a célja, hogy megtörje Magyarországot annak érdekében, hogy elfogadja a kötelező betelepítési kvótát.

Sargentini a csütörtöki híradóban

Arról egy szó sem hangzott el, hogy a vitában a néppártiak többsége is támadta Orbánt.

Az egyoldalú tudósítások alapján nem csoda, hogy a közmédiában és a kormánysajtóban felheccelt kommentelők elárasztották Sargentini Facebook-oldalát, egyebek között ilyen szövegekkel:

„Hogy jön ez a rút mocskos soros bérenc nő imitátor ahhoz hogy belepofázzon más ország dolgába”

A hét aktivistái:

Azok a migránsellenesek, akik lezártak egy hágót az olasz-francia határon az Alpokban.

A Híradó beszámolt erről szombaton, kedden és szerdán is, nyilatkozott is nekik a muszlimellenes Identitás Generáció vezetője, Bódi Ábel, aki azt mondta, arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a határok védhetőek. Mondjuk éppen az olasz-francia határon voltak, ahol talán nem kéne visszaállítani a belső határokat, de lehet, hogy már itt tartunk. A Híradó úgy vezette át a következő, természetesen migránsos hírt, hogy „míg a három magyar aktivista Nyugat-Európában szállt szembe az illegális migrációval, addig itthon a hatóságok a nap 24 órájában védik magyarország déli határát”.

A hét nyilatkozói:

Valahogy mindig úgy alakul, hogy a magyar köztévé a németországi eseményeknél politikusok közül kizárólag a német szélsőjobbos, bevándorlóellenes AfD tagjait szólaltatta meg. Meglepő, de ők nincsenek jó véleménnyel a bevándorlókról. A többi párt politikusai biztosan nem értek rá.

Martin Hess, AfD

A műsorvezető legjobb megjegyezései hírekhez:

Ebben Németh Balázs a király.

Harmadik helyezett megjegyzés:

„Most még áll a kerítés a déli határon”.

Mindezt azzal kapcsolatban, hogy egységes uniós eljárás lenne a menedékkérlem elbírálására, ami a fideszeseknek nem tetszik.

Második helyezett megjegyzesés a „Külön frakciót alakít az MSZP és a Párbeszéd” hírhez, amiben arról van szó, hogy mindkét pártnak külön frakciója lesz, „így anyagilag is jobban járnak”. A három PM-es képviselőhöz csatlakozik a liberálisok listáról bejutott képviselője és Burány Sándor szocialista politikus is, hogy meglegyen a frakcióalapításhoz szükséges minimálisan előírt 5 fő. Németh Balázs:

„Felmerülhet a kérdés, hogy ez a trükk ez szabályos-e?"

Egyébként jogos kérdés, kár, hogy a tudósításban nem térnek ki rá, így nem hangzik el a válasz sem, hogy a trükk szabályos.

Első helyezett:

Németh elemében volt, az MSZP-PM-es sziporkázás után azt a hírt vezette fel, hogy az LMP egyeztetésre hívja az ellenzéki pártokat.

„Az indoklás szerint nem egymással kellene küzdeniük az ellenzéki pártoknak, hanem a Fidesszel. A választás előtti hónapokban többször elhangzott már hasonló, azt mindenki láthatta, hogy ezek után mit hozott április 8-a.” Az ellenzéki pártok a Híradóban

A 21-i, Parlament előtti tüntetésről beszámoltak, kapcsolták a helyszínt, röviden beszámoltak a tüntetés céljairól.

Az MSZP-vel semleges a köztévé viszonya, letudják szárazon a tudósítást.

A Jobbiknál visszatérő elem, hogy Vona néppárti örökségét tovább tudják-e vinni az által kijelölt utódok (Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton), vagy Toroczkai visszavezeti a pártot a radikális oldalra.

Az LMP viszont nem ússza meg. Egyetlen egy olyan hír volt, amikor beszámoltak egy LMP közelményről mindféle hozzáfűznivaló nélkül (Az LMP szerint a kormány árt a kárpátaljai magyaroknak), egyébként az alaposan becsomagolt és sűrűn előadott narratíva az, hogy a többi baloldali párt szerint az LMP felelős a választási vereségért (megszólaló ellenzéki politikusokkal), ráadásul a párton belül is óriási feszültségek vannak, amihez tényleg kiváló alapanyag a „Robi, Robi, Robi” című sláger, nem is mulasztják el bejátszani minden egyes LMP-s tudósításhoz.

Amikor például beszámoltak arról, hogy az LMP ellenzéki egyeztetést hívott össze, akkor rögtön visszajátszották a választások előtti Szél Bernadett-megszólalást, amiben az önálló politizálás fontosságáról beszélt, majd jött Molnár Gyula és Karácsony Gergő, akik az LMP-t hibáztatták az összefogás meghiúsulása miatt. Aztán beidézték még a Fidesz reakcióját, hogy az ellenzék mindig másokat hibáztat a saját kudarcáért. (Amin csak kicsit ront az a szerkesztés, hogy addig éppen arról volt szó, hogy az ellenzék egymásnak esett a választási kudarc miatt.)

Témák, amik nem fértek be a híradóban

Magyarországon lényegében nincs erőszakos bűncselekmény. Pontosabban a Híradóban egy hét alatt kettőről volt hír. Az egyikről, a székesfehérvári lövöldőzőről, aki egy panelház ablákából sebesítette meg a buszra várakozókat, éppen azután számoltak be, hogy Pintér Sándor azt mondta az előtte lévő hírben (rendvédelmisek majálisa), hogy a magyar rendőrség európai színvonalú, Magyarország biztonságos és bárhol ki lehet menni az utcára éjszaka is. Igaz, a fehérvári lövöldőző nappal tüzelt, és csak azután számoltak be róla a híradóban, hogy elfogták. A bőnyi rendőrgyilkosság volt a másik, Györkös István induló perről hírt adtak. De miközben szinte minden nap mutatták a Berlinben kipát viselő fiúkra támadó szír fiatalt, valahogy az nem jött elő újra meg újra, hogy Magyarországon április első hetében megtámadtak egy kanadai rabbit, akinek a fejéről leverték a kipát.

Az ügyészség eközben olyan hírekről számolt be, hogy vádat emeltek

egy fiatal férfi ellen, aki a makói gyerekotthonban terrorizálta a nevelőket

egy apa ellen, aki 16 éves fiát szúrta meg

a dühüngő 16 éves ellen, aki megrongált egy rendőrautót

a Gellért-hegyen turistákat kirablók ellen

a dohányboltban és élelmisterüzletben rabló férif ellen

előzetesben került egy óvódánál magát mutogató férfi

Miközben Európában verekedő migránsokról hír adott a köztévé híradója.

Az RTL Klub eközben többek között arról tudósított, hogy