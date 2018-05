Alig másfél éve adták át az MTK-stadionban a szupergyepet, máris felújítják

A kapuk mögötti meghökkentő betonfal mellett a 2016 októberben átadott MTK-stadion másik, sokat hangoztatott specialitása a különleges gyepszőnyeg. A technológia lényege az, hogy műfű szálakkal erősítik meg a rendes, angolperjés fűszálakat. Ettől strapabíróbb az egész, jobban terhelhető.

Ehhez képest az MTK ma kiposztolta, hogy felújítják a gyepszőnyeget:

Volt is olyan kommentelő, aki megjegyezte, hogy „Kell is mert már elég régi!”.

A klub közleménye szerint a felújítással legkésőbb augusztus elejére készülnek el. Ami azért jelenthet problémát, mert a bajnokság már július 21-én elkezdődik. Ráadásul, mivel nekiállnak a Honvéd-stadion építésének is, a kispestiek is az MTK-nál lesznek albérletben.

Megkérdeztük az MTK-t, miért kellett hozzányúlni a csodagyephez. Török István, az MTK létesítmény-üzemeltetési igazgatója szerint nem történt semmi különleges esemény, ez a technológia olyan, hogy évente el kell végezni egy nagyobb karbantartást. A munkákat a technológiát kidolgozó Desso Grassmasterrel egyeztetve végzik, ők ugyanis folyamatosan monitorozzák a pálya állapotát.

Az kétségtelen, hogy ha már felhúznak stadionokat, akkor nem árt, ha a gyep is megfelelő minőségű. Ez a magyar stadionokról általában nem mondható el, az újpestin például úgy végeztek felújítási munkákat, hogy a gyepet közben hagyták tönkremenni. Sopronban a 400 milliós, a gyep alácsövezését is magába foglaló felújítás után az első kiadósabb esőzés bizonyította be, hogy teljesen felesleges volt minden egyes forint, amit a vízelvezetésre költöttek.

Pakson pedig a gyep 110 milliós felújítása után lett olyan a pálya, mintha minden egyes elköltött millióra egy göröngy alakú emlékművel tisztelegnének. Így nézett ki a paksi biliárdasztal a 2016-os felújítás után:

Török szerint az MTK-nál tavaly nagyon sokszor, összesen 80 alkalommal használták a gyepet, mégis az egyik legjobb pálya maradt Magyarországon. Ehhez persze kellett az is, hogy fűszolárt vásároljanak, amivel télen napoztatták a gyepet, elég nagy visszhangot kiváltva ezzel.

Fűszolár az MTK-stadionban Fotó: mtk.hu

Kertészeti szempontból egy stadion rémálom: az MTK stadion is olyan, ahol a gyep egy részét nemcsak télen nem süti a nap, ráadásul a levegő sem mozog a betonfalak között, ami azért problémás, mert nyáron magas marad a páratartalom, ami növeli a gombásodás veszélyét. Ezért az MTK tavaly három hóágyút bérelt, és azzal mozgatták a levegőt a stadionban.

A gyep felújításával elképzelhető, hogy már júliusban végeznek, ha nem kedvező az időjárás, akkor augusztus elejére. Az MTK mindenesetre kéri, hogy az első két fordulóban ne otthon játsszon, a Honvéd sem tud addig pályára lépni az Új Hidegkutiban. A gyep aztán augusztustól megint világszínvonalú lesz, amilyet az NBI megérdemel.