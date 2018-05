Őrizetbe vette, de egy óra múlva szabadon is engedte a spanyol rendőrség Putyin egyik legnagyobb ellenfelét

Egy óra után szabadon is engedte a spanyol rendőrség Bill Browder amerikai pénzügyi befektetőt, akit állítólag egy, Oroszország által kiadott interpolos körözés alapján vettek szerdán őrizetbe. Állítólag, mert az Interpol Browder letartóztatása után határozottan tagadta, hogy köröznék. "Nincs, és nem is volt vörös figyelmeztetés Bill Browder ellen, nem körözzük" - írta közleményében az Interpol.

A spanyol rendőrség egy szóvivője szerint viszont igenis volt ellene elfogatási parancs, csak már lejárt. Az ilyen lejárt körözéseket törölni kéne a rendszerből, de ezt szerintük az Interpol nem tette meg. Browder pedig azt állítja, hogy igenis új körözést adtak ki ellene. "A Spanyol Nemzeti Rendőrség épp kiengedett, azután, hogy az Interpol lyoni Főtitkársága azt javasolta, hagyják figyelmen kívül az új orosz körözést. Ez már a hatodik alkalom, hogy Oroszország visszaélt az Interpollal az ügyemben" - írta a Twitterén.

Browder gerenda méretű szálka Vlagyimir Putyin és rezsime szemében, mert az ő közbenjárására léptettek életbe súlyos, személyi szankciókat orosz vezetőkkel szemben. Browder Oroszországban működtetett pénzügyi alapot a Hermitage-t. 2007-ben maffiózókkal összejátszó rendőrök rohanták le a Hermitage három cégének irodáit, lefoglalták kulcsfontosságú vagyontárgyaikat és irataikat, majd átíratták magukra a cégeket, majd az ellopott cégek nevében

230 millió dollárnyi adót igényeltek vissza,

amit a velük összejátszó adóhatósági munkatársak kérdés nélkül jóvá is hagytak.

Browder ezután fogadott ügyvédeket és könyvelőket, hogy bizonyítani tudja a csalást. Ezek legsikeresebbike Szergej Magnitszkij volt, ő nyomozta ki, hogy a 230 millió dollár orosz maffiózók bankjainál nyitott bankszámlákon kötött ki. Viszont amikor erre 2008-ban felhívta az orosz hatóságok figyelmét, azok inkább őt börtönözték be. Egy évvel később a börtönben halt meg. Hivatalosan heveny hasnyálmirigy-gyulladása miatt kialakult szívelégtelenségben, a gyanú szerint inkább a börtönben elszenvedett kínzások miatt. Azóta még egy, az ügyben érintett ügyvéd is rejtélyes halált halt, Magnitszkij családjának jogi képviselője egy napon kipottyant lakása ablakán.

Magnitszkij halála az orosz-amerikai kapcsolatok egyik fő megrontója lett. Bowder folyamatos lobbizására 2012-ben az amerikai törvényhozás elfogadta a Lex Magnitszkijt, amely alapján 2013-ban 18 orosz tisztviselőt tiltottak ki az Egyesült Államokból. Erre válaszul Putyin is kitiltott 18 amerikait, köztük az ügyben New York-ban eljáró Preet Bharara ügyészt is. (Via BBC)