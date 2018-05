Mike Pompeo külügyminiszter New York-ban fogadta Kim Dzsongun legfőbb bizalmasát

Balra Kim Jong Csol, mellette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Fotó: HO/AFP

Ahogy kedden már írtunk róla, az Egyesült Államokba utazott az észak-koreai hírszerzés volt főnöke, Kim Jong Csol, hogy előkészítse Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető esetleges csúcstalálkozóját.

Kedden közösen vacsoráztak, szerdán pedig hivatalos találkozón is részt vettek, nem messze az ENSZ New York-i főhadiszállásától. Pompeo a Twitteren elégedettségének adott hangot: finom volt a steak, a kukorica, és a sajt is, és még dolgozni is sikerült., Amerika pedig bízik abban, hogy sikerül megegyezni Észak-Korea nukleáris leszereléséről.

A BBC szerint Kim Jong Csol tapasztalt nukleáris kérdésekben, és azt jött jelezni az amerikaiak felé, mi az, amire Kim nyitottnak mutatkozhat a júniusi csúcson, és mi az, amivel felesleges nála próbálkozni. Kim Jong Csol az észak-koreai elnöki család egyik legfontosabb bizalmasa, húsz éve nem járt ilyen magas rangú észak-koreai Amerikában.

Az amerikai-észak-koreai csúcs egy hete bicsaklott meg, amikor Trump elnök bejelentette, hogy lemondja a találkozót. A hivatalos mondás az volt, hogy Kim megsértette az amerikaiakat, mert egy nyilatkozatban "tudatlannak és hülyének" nevezte Mike Pence alelnököt.

Trump másnap mégis meggondolta magát, és újra nyitottnak mutatkozott a történelmi találkozóra, így újraindult az egyeztetés a felek között a június 12-i, Szingapúrba tervezett összejövetelről. (BBC)