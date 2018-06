Hadházy: Három dologtól fél a kormány, ezek miatt ülök be a parlamentbe

Hadházy Ákos Fotó: botost/444.hu

Mivel az alakuló ülésén nem volt ott, hétfő teszi le képviselői esküjét az LMP-s Hadházy Ákos - aki korábban azt mondta, hogy a Fidesz győz, nem akarja folytatni a képviselői munkát.

Hadházy most egy hosszú Facebook-posztban ír arról, miért ül be mégis a parlamentbe.

Azt írja, korábban volt egy beszélgetése egy politikussal, aki azóta már elhagyta a Fideszt, és azt tanácsolta neki, fogja vissza magát a korrupciós ügyek feszegetésével.

„Ezt azzal indokolta, hogy a médiának már akkor is nagyon nagy része a kormány kezében volt és szerinte ennek romlása volt várható (ebben igaza is lett) . Ha pedig elfogadjuk, hogy az emberek többségét már csak a kormányt kiszolgáló agymosó sajtó éri el, akkor két okból is "jobb a békesség velük". Egyrészt ha "nem ugrálunk", akkor megjelenhetünk nàluk, behívnak a stúdiókba, de ha "megharagszanak", akkor a magyar emberek 60 -80 százalékához egyszerűen nem jutunk el. Ha meg nagyon megharagszanak, akkor meg iszonyatos lejárató kampányokat kapunk (persze ebben is igaza lett)” - írja Hadházy. Szerinte viszont ez megalkuvás:

„Ha az ellenzéki pártok némán elfogadják, hogy egyre kevesebb es kevesebb helyen jelenhetnek a médiában és akkor is csak annyit mondhatnak el, amennyit a kormány megenged, akkor úgy viselkedik, mint azok a néma embertömegek, akik csendben vonulnak a kivégzőosztagok elé. Esetleg a sírjukat is megássák.”



Szerinte most már nincs esély arra, hogy a kormány által diktált keretek között legyőzhetőek lennének választásokon, legfeljebb csak egy nagy gazdasági összeomlás esetén.

Hogy miért ül be mégis? Hadházy azt írja, azért, mert szerinte három dologtól fél még a kormány: a maradék sajtótól, az EU-pénzek elapadásától és a bíróságok maradék függetlenségétől. Így három dologért akar harcolni: a „fizetett kormánypropaganda” betiltásáért, az európai ügyészséghez való csatlakozás kiharcolásáért és a „bíróságok maradék függetlenségének megtartásáért”. Ezekben az ügyekben akar törvénytervezeteket beadni, más ügyben nem is tervez ilyesmit a következő négy évben.

„Ha szükséges, el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig” - írja.