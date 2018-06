A kaliforniai választók visszahívták a bírót, aki csak fél évre ítélt egy erőszakolót

Aaron Persky a saját visszahívása ellen kampányol. Fotó: Jeff Chiu/AP

Aaron Persky kaliforniai bíró 2016-ban lett világhírű, amikor csak fél év börtönre ítélte Brock Turnert, a Stanford egyetem gazdag családból származó úszósztárját. Ez azért váltott ki nagy felháborodást, mert Turner

egy öntudatlan nőt erőszakolt meg,

de Persky, bár az esküdtszék minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek mondta ki Turnert, akit ezért akár 14 év börtönre is ítélhettek volna, csak fél éves büntetést szabott ki, amiből Turnernek ráadásul csak három hónapot kellett letöltenie. Persky azzal indokolta ezt, hogy Turner "nem jelent veszélyt másokra", a börtön pedig "komoly hatással" volna rá.

Az ítélet hatására a kaliforniai törvényhozás törvényt fogadott el az erőszakolókra kiszabandó minimális büntetési tételről, és befoltozták azt a törvényi kiskaput is, amely alapján enyhítő körülménynek számított a nemi erőszaknál, ha az áldozat öntudatlansága miatt nem volt képes fizikai ellenállásra.

Most a szavazók is véleményt mondhattak. Kedden tartották a félidős választások előválasztásait, ilyenkor más szavazásokra is lehetőség van. Santa Clara megyében, ahol Persky szolgál, az ő visszahívásáról is szavazhattak, és meg is szavazták. Pedig még az eredeti ítéletet bírálók között is sokan voltak, akik szerint hiba volt erről szavazni, mert annak, hogy egy bírót egy döntése miatt hívjanak vissza, dermesztő hatása lehet a bírói függetlenségre.

Az Egyesült Államokban, ahol komolyan veszik a hatalmi ágak szétválasztását, a helyi igazságszolgáltatás tisztviselőit - ügyészeket, bírókat - is a választópolgárok választhatják meg. (Via The New York Times)