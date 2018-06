Angela Merkel először válaszolt ellenzéki kérdésekre a parlamentben

Új műfajjal kísérletezik a német parlament: az azonnali kérdésekkel. Ez eddig nem volt divat a Bundestagban, a mostani koalíciós kormány viszont ígéretet tett a bevezetésére. Az azonnali kérdések és válaszok órájában Angela Merkel kancellárnak szerdán kellett először ellenzéki képviselők kérdéseire csípőből válaszolni, és a német sajtó szerint a kancellár könnyen is vette az akadályt.

Sőt, a végig állva töltött egy óra után még meg is jegyezte, hogy „milyen kár, hogy vége a műsornak”. Legközelebb egyébként 4 hónap múlva kell megtennie ugyanezt.

Az egy órában a kérdésekre és a válaszokra is 1 perces időkeret állt rendelkezésre, és az első 20 percben elsősorban a közelgő G7 csúcsról meg a széteső német-amerikai viszonyról volt szó. Utána Merkel több kérdést is kapott a migrációs válságról, a migrációellenes AfD egyik képviselője még azt is megkérdezte, nem érzi-e úgy, hogy a migrációs válság kezelése miatt le kellene mondania. Merkel nemmel felelt, azt mondta, szerinte Németország felelősen viselkedett egy kivételes helyzetben. (Guardian)