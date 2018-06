Még sose volt ennyire jó a Donald Trump-show!

Egy ideje már nem szeretek jelzőket használni a dolgokra, amiket Donald Trump csinál, mert minden szuperlatívusz után kiderül, hogy korántsem jutottunk még a csúcsra. Úgyhogy most se akarnék túlzásokba esni, mégis úgy érzem, egyfajta csúcsra ért Donald Trump egyszemélyes valóságshowja.

Az elnök hétfő este, kevesebb mint 24 órával az esemény előtt sértetten visszamondta az NFL bajnokcsapata, a Philadelphia Eagles fehér házi meghívását, mert megtudta, hogy alig páran jönnének csak el a csapatból, melynek játékosai és vezetői nem igazán értenek egyet a társadalmi igazságtalanság ellen tiltakozó futballsztárok ellen keresztes háborút indító Trumppal.

De Trump csak a csapat meghívását vonta vissza, az eseményt magát nem mondta le. Inkább átcímkézte a hazafiasság ünnepére, amire továbbra is szeretettel várta az Eagles rajongóit. Konkrétan ezer rajongót várt, és stábja közlése szerint ezt még sikerült is túlszárnyalni.

De ha tüzetesebben szemügyre vesszük a "rajongókról" készült fotókat, valami még a felületes szemlélőnek is szemet szúrhat. Én ennyi öltönyös alakot még egy jegybanki konferencián se szoktam látni, nemhogy futballrajongók körében.

Az eseményen jelenlevő fotósok szerint az egész tömegben egy (1) darab ember volt, akinél volt egy Eagles mez, de ő is csak a kezében lengette, nem magán viselte. Mondjuk ő - Tim Dagit a pennsylvaniai Chester Springsből - valószínűleg tényleg Eagles szurkoló lehetett, de a többiekben nem vagyok biztos. Az NBC riportere például hat "rajongót" is megkérdezett, hogy hogy is hívják az Eagles csereirányítóját, az idei döntő legnagyobb hősét, de hatból hat nem tudta a választ erre a viszonylag egyszerű kérdésre.

Tetézve a tetézhetetlent Donald Trumpnak még eltátognia se sikerült a tán messze leghíresebb, általánosan ismert hazafias nótát, a God Bless Americát, ami úgy viszonyul az amerikai himnuszhoz, mint a Szózat a magyarhoz. (Via Business Insider, Mashable)