Volt egy kis zavar a rendszerben, a Facebook nyilvánosra állította 14 millió felhasználó posztjait

A Facebook értesítést küldött annak a 14 millió embernek, akiknek a privát posztjait egy rendszerhiba mindenki számára elérhetővé tette.

A probléma május 18. és 27. között állt fenn, és a lényege az volt, hogy az alapbeállítások megváltoztatásával eleve a nyilvános posztolást ajánlotta fel random felhasználóknak. A hibát május 22-én már orvosolták, de csak 5 nappal később tudták visszaállítani az érintett posztokat privátra, és csak most írtak a felhasználóknak. Egyébként arra kérik őket, hogy ők maguk is nézzenek át mindent, amit az adott időszakban közzétettek.

A hibáért elnézést kértek, ahogy Mark Zuckerberg is folyamatosan bocsánatot kér, mióta sorra derülnek ki botrányos infók a Facebook adatkezelési szokásairól. (via The Verge)