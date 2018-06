A Facebook 60 cégnek megengedte, hogy hozzáférjen a felhasználók és a barátaik személyes adataihoz

A New York Times vasárnap írta meg, hogy a Facebook megengedte mobiltelefon-gyártóknak, hogy hozzáférjenek a felhasználók és az ismerőseik részletes személyes adatihoz.

A lap a Facebook tisztségviselőire hivatkozva hatvan cégről számolt be, amivel a Facebook az elmúlt évtizedben adatmegosztási partnerségre lépett, köztük van az Apple, az Amazon, a Microsoft, a BlackBerry és a Samsung is. Az egyezség lehetővé tette a Facebooknak, hogy kiterjessze az elérését, a mobilgyártóknak pedig azt, hogy a felhasználóknak felajánljanak népszerű funkciókat a közösségi médiában, mint például a like gombok vagy a címjegyzék.

Ami különösen érdekes, hogy a felhasználók azon barátairól is kaphattak adatokat a cégek, akik nem is engedték, hogy az adataikat harmadik félnek kiadják. Ráadásul ezt még azután is megtették, hogy a Cambridge Analytica-botrány után azt ígérték, az adatokat fokozottabban fogják védeni.

A közösségimédia-cég ugyanakkor azt állítja, a szerződések nem mondanak ellent a cég policy-jével, és nem történt visszaélés. A cég a partnereit a Facebook kiterjesztésének tekinti, amivel ki tudja szolgálni a több mint 2 milliárd felhasználót. Volt Facebook-alkalmazottak is meglepődtek rajta, hogy a cég ilyen könnyen felülírja a saját adatkezelési előírásait is. (New York Times)