Az USA nem oldja fel az Észak-Koreával szembeni szankciókat

Mike Pompeo hallgatja a tolmácsot a dél-koreai és japán tárgyalópartnereivel közös sajtótájékoztatóján 2018. június 14-én a szöuli külügyminiszétiumban. Fotó: KIM HONG-JI/AFP

Az atomfegyverek teljes leszereléséig semennyiben nem enyhítik az Észak-Koreával szembeni szankciókat, jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, aki Donald Trump és Kim Dzsongun keddi csúcstalálkozója után most az amerikaiak két legfontosabb térségbeli szövetségesénél, Dél-Koreában és Japánban magyarázza, hogy tulajdonképpen miben állapodott meg Kim és Trump.

A csúcstalálkozó másnapján az észak-koreai állami hírügynökség jelentette, hogy az Egyesült Államok beleegyezett az Észak-Koreával szembeni szankciók feloldásába. Ilyesmiről nem volt szó a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában, sem Donald Trump a találkozót követő sajtótájékoztatóján. Trump azon konkrétan kijelentette, hogy a szankciók a teljes denuklearizációig érvényben maradnak.

De ugyanezen a sajtótájékoztatón mondta azt is, hogy megállapodtak olyasmiben is, ami "idő hiányában" nem került bele a zárónyilatkozatba. Ilyen például az, hogy Trump állítása szerint Kim ígéretet tett egy rakétakísérleti telep felszámolására is. Ugyanitt kiderült az is, hogy Trump és Kim négyszemközti megbeszélésein nem készült felvétel, sem hivatalos leirat. Trump azzal intézte ezt el, hogy világbajnok memóriájával ő úgyis emlékezni fog rá, mit ígért Kim.

Hogy ez így történt, az tág teret adott a tárgyalásokon elhangzottak interpretációjára. Észak-Korea például azon túl, hogy a szankciók feloldását is kiértette, az állami hírügynökség tájékoztatása szerint a leszerelési folyamatot is úgy értelmezte, hogy abban "lépésről lépésre" haladnak majd, vagyis minden egyes, a leszerelés irányába tett lépésük jutalmazva lesz valamilyen reciprokális engedménnyel. Pompeo most ezt is tagadni kényszerült.

Pompeo, akinek amiatt is nyugtatgatnia kel japán és dél-koreai vendéglátóit, hogy Trump Észak-Koreának tett jelentős engedményként beszüntette a közös dél-koreai-amerikai hadgyakorlatokat, arról tájékoztatta tárgyalópartnereit, hogy Észak-Korea elkötelezett atomprogramja feladásában. (Via BBC)